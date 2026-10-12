黃士修預告：為證明有洋流　蘇巧慧民調會贏

2026新北市長選戰，國民黨李四川（左）對決民進黨蘇巧慧。（中評社合成資料照） 中評社台北10月12日電／2026九合一選舉進入倒數階段，各家民調陸續出爐。核能謠言終結者創辦人黃士修今天在臉書發文，質疑民進黨砸下重本打造“洋流”攻勢，營造選情翻轉氛圍，更語帶諷刺地表示，接下來信民協會將公布新北市長民調，恐怕得把數字“調”到蘇巧慧反超李四川至少5個百分點，才能證明“洋流外溢”。



對此，中國國民黨新北市長參選人李四川的競選團隊回應，對於特定陣營的選舉策略不予置評，李四川會堅持正向、正當的選舉方式。



信民協會明天將針對新北市長選舉，進行第二場民調結果公布，將由信民協會創會理事長黃清龍主持，民調專家戴立安現場親自解說。



近期公布的民調顯示，新北選情緊繃，不同機構民調存有機構效應等因素，呈現藍綠互有領先的資訊。傳出“信民協會”明天將公布新北市長選舉民調，黃士修今天發文預告指出，回想蘇貞昌8年前選新北市長，封關民調也是打平，結果投出來侯友宜贏15%，“今年我認為大概也會有同樣演出”。黃也說，民調參考即可，一般選民別想太多，還是出門投票最重要。



黃士修指出，選戰到了後期，要小心一些奇怪的民調。他提到信民協會的台北市長民調，蔣萬安41.7%，對沈伯洋40.5%，差距僅1.2個百分點。戴立安把民調專家的口碑賭了上去，卻立刻被抓出，台北各選區的藍綠分布，大幅偏離正常認知。例如，他把大安區做成綠的，大同區做成藍的。真的把業界看沒有耶，歷年每家民調都做一千多份，許多區採樣也不到一百份，但人家準，只有他不準。



黃士修認為，這幾天的TVBS民調，蔣萬安49%，對沈伯洋41%，領先8%是比較合理的數字。可以說蔣萬安陣營輕敵，本不應被如此拉近，但選戰後期，台北市的綠營基本盤確該有此水準，無論候選人叫什麼名字。



黃士修認為精彩的在後面，民進黨砸下重本，瘋狂洗出一波洋流，回頭“佐證”民心已變，台北順起來。沈伯洋這波攻勢，幾乎達到“總統”大選等級，甚至還真有人喊出，他下一步可以選“總統”。如果用認知作戰的角度，重新看待戴立安民調，作為一個戰術工具，你會發現邏輯才真的順起來。



黃士修認為，洗完台北，接著邊際效益最大的，自然是新北。以TVBS民調為基準，李四川42.6%，對蘇巧慧35.9%。洋流力道如此兇猛，信民的台北民調做成五五波。新北要跟得上這場戲，信民“調”數字到兩位數都不為過。最少也要反超5%，才能證明洋流外溢。



李四川競選辦公室對此表示，選舉期間會出各式各樣的民調數字，尊重每一份禁得起檢驗的民調，對於特定陣營的選舉策略不予置評，李四川會堅持正向、正當的選舉方式，持續深入29區傾聽民意，以具體有感政見爭取市民支持，一棒接一棒，讓新北市的建設穩健前行、市民的生活越來越好。