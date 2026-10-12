宜蘭拒絕新潮流　吳宗憲提民主聖地2.0

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲。（中評社 資料照） 中評社台北10月12日電／2026宜蘭縣長選戰持續升溫，中國國民黨縣長參選人吳宗憲9日接受網路節目專訪，火力全開猛攻民進黨對手林國漳，質疑其背後充滿新潮流派系影子，更點名賴清德及“行政院政務委員”陳金德介入提名，說“絕不能讓新潮流把手伸進宜蘭”，並提出“民主聖地2.0”願景，強調以專業、清廉治理縣政。



吳宗憲9日接受網路節目《國民開小會》訪問指出，民進黨過去高喊民主自由，如今卻由中央欽點徵召人選，壓縮地方初選空間。他更將光電、超思雞蛋及爐渣等爭議與新潮流派系連結，質疑利益糾葛不斷，呼籲宜蘭人不能重蹈覆轍。相較之下，自己歷經兩次完整初選，沒有派系包袱，唯一的“老闆”就是宜蘭鄉親。



他更表示，過去新潮流主政縣市與“中央”執政弊案連連，從高雄美濃的天坑、南部縣市光電板汙染、超思雞蛋、爐渣案，到疫苗與快篩爭議，只要有利可圖，新潮流無役不與，宜蘭人拒絕重蹈覆轍。



針對民調仍有約四成選民未表態，吳宗憲認為，政治對立及頻繁動員已讓民眾厭倦，加上網路側翼攻擊形成寒蟬效應，使部分選民不願公開表態。他強調，不會因此打亂選戰腳步，仍將持續深入基層、提出政見，對勝選抱持信心。



吳宗憲也自許為跨領域“專業經理人”，強調具備法律、工程、會計及公共衛生等學術背景，並有行政、立法及司法實務經驗。面對高鐵、鐵路高架化及台62線等重大建設，將運用肅貪檢察官專業嚴格把關，確保公共工程品質及公帑運用。



吳宗憲強調，宜蘭未來不應由政治派系決定，而要由宜蘭人作主。“民主聖地2.0”不只是選舉口號，更是對下一代的承諾，未來將以清廉、專業與利他精神，帶領宜蘭走向繁榮，讓下一代過得更好。