花蓮三強鼎立　童子賢任無黨籍張峻競總主委

無黨籍花蓮縣長參選人張峻（左）邀請和碩集團董事長童子賢（右）出任競選總部主委。（張峻競選團隊提供） 中評社台北10月12日電／無黨籍花蓮縣長參選人張峻競選總部，將於10月17日下午3點在吉安鄉原“自強夜市”空地舉行成立大會。張峻12日宣布，競選總部主任委員將由出身花蓮的和碩集團董事長童子賢親自出任。這是童子賢繼花蓮改革治理聯盟召集人後，再次接受懇託，出任競總主委一職。張峻對此表達誠摯感謝，強調這份支持帶來的不只是鼓舞，更是一份必須全力以赴、不能辜負的責任，“童董事長願意承擔，我更沒有退縮的理由”。



本屆花蓮縣長選舉共有4人完成登記，包括中國國民黨推薦的吉安鄉長游淑貞、無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢、無黨籍花蓮縣議會議長張峻及台灣工黨推薦的羅佩秦。



民進黨在花蓮縣長選舉並未提名，外界認為民進黨將支持張峻，與賴清德關係不錯的童子賢也出任張峻競選總部。



張峻感謝童子賢願意為家鄉再扛起一份責任，繼同意擔任花蓮改革治理聯盟召集人後，再次接受懇託，出任競選總部主任委員。他說，這份情義會深深放在心裡，也提醒自己絕不能辜負大家的信任。



張峻指出，這場選戰讓不同政黨、不同背景的朋友走在一起，大家願意放下彼此立場，把花蓮鄉親擺在第一位。面對對手龐大的行政資源與組織優勢，他知道這條路不好走，但花蓮17年來的縣政治理模式，總要有人站出來改變，不能因為困難，就讓鄉親繼續等待。



“我們知道，這是一場艱鉅的挑戰”。張峻表示，童子賢願意承擔，自己更沒有退縮的理由，這不只是支持張峻，更是把對家鄉的牽掛化為一起向前的力量。他強調，這一路有大家相伴，再大的壓力都會勇敢面對，並將帶著這份託付堅定走下去，“不分黨派，翻轉花蓮”，一起為更好的花蓮寫下歷史。



張峻競選總部成立大會，將於10月17日星期六下午3點，在吉安鄉自強路與和平路一段交會處、原“自強夜市”空地舉行。張峻誠摯邀請鄉親到場，一起參與這場超越黨派的活動，見證花蓮邁向改變的過程。改變需要更多人一起參與。每一位願意到場的鄉親，都是推動花蓮向前的力量。