張顯耀：美不放棄牽制中國機會　設衝突陷阱

國民黨智庫“國家政策研究基金會”執行長張顯耀。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月13日電（記者 方敬為）美國與日本將舉行“利劍”演習，美軍並首度在日本與那國島部署反艦及防空飛彈系統，相關軍事部署引發關注。國民黨智庫“國家政策研究基金會”執行長張顯耀接受中評社訪問表示，美國即使不尋求與中國的直接衝突，但仍不會放棄牽制中國的機會，尤其在印太區域更涉及到許多美國利益及第一島鏈戰略布局。



張顯耀指出，美國利用與日本的軍事同盟關係，雙方合作在日本管轄的範圍內放置軍事設施，用意在挑起區域敏感神經，某方面也是在向中方累積後續談判的籌碼，對美國而言，只要不與中國直接衝突，在後方透過日本挑起事端，倘若發生擦槍走火，甚至真的爆發衝突，有望藉此削弱中國，維繫美國的霸權地位。



張顯耀，祖籍山東昌邑，法國巴黎第一大學政治學博士。曾任“國安會”諮詢委員、“立法委員”、陸委會特任副主委、海基會副董事長兼秘書長。



美日將於10月19日至29日舉行“利劍”聯合軍演，美軍首度規劃在距離台灣約109公里的日本與那國島部署反艦及防空飛彈系統。中國大陸多地海事局後續也發布航行警告，將從10月12日起至17日，連續5天在渤海、黃海、東海及南海等海域展開實裝作業、實彈射擊及軍事訓練等，涉及遼寧、河北、江蘇、浙江及廣東附近海域。



針對美日合作在與那國島增加軍事部署，張顯耀指出，美國雖然表面上避免與中國發生直接衝突，但在印太及第一島鏈前沿的安全戰略方面，仍採取牽制並圍堵中國的戰略目標。



張顯耀分析，美日近期在距台灣僅約109公里的與那國島等地持續擴建軍事設施、進駐雷達部隊與飛彈系統，用意在構建前沿軍事威懾，同時也布下潛在的“衝突陷阱”，設法引中方入局，削弱中國實力與區域影響力。



他提到，中美領袖9月份才在華府會面，並向國際社會傳遞了國際關係將邁入“中美G2”的結構，雙方並確立控管衝突風險，達成建立中美“建設性戰略穩定關係”的共識，但這僅止於外交宣示，並未實質改變美國維繫霸權深層的戰略思維。



事實上，張顯耀指出，印太區域集中了全球超過60%的人口以及約60%的GDP，不僅是全球經濟增長的引擎，更是美國維持全球霸權與地緣安全不可或缺的核心樞紐。