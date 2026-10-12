“無人機國家隊”用陸晶片　黃國昌批沒人負責

民眾黨主席黃國昌痛批，“無人機國家隊”弊案連連。（黃國昌臉書） 中評社台北10月12日電／桃園市蘆竹區的錦明實業投標台軍方單位多項無人機採購案，卻未依約執行，涉嫌將禁用的大陸製晶片及鏡頭組裝至無人機，並提供不實產地證明書辦理驗收。8日被檢調單位搜索，檢方訊後當庭逮捕副董事長兼任總經理簡豪廷、業務總監陳揚澄，並向法院聲押禁見2人獲准。台灣民眾黨主席黃國昌12日在臉書發文痛批，弊案連連的“無人機國家隊”，除了口號喊的震天價響，不僅迄今繳不出像樣的成績單，請問賴清德，民進黨政府除了不斷要錢撒幣，難道都不必有人負責嗎？



黃國昌表示，民進黨政府過去幾年砸了數百億元，號稱要打造“非紅供應鏈的無人機國家隊”。然而，令人憤怒的是，除了口號喊的震天價響，不僅迄今繳不出像樣的成績單，還接連爆發不法弊案。



黃國昌指出，今年夏天，才爆發早就被抓包非法使用大陸製晶片的航見科技，繼續拿陸軍的無人機採購案、也繼續使用大陸製晶片、飛控板的離譜弊案。上周，號稱“無人機國家隊”的錦明實業又被抓包在軍事採購非法使用大陸產品，總經理簡豪廷、陳姓業務總監等二人因違反《“國家安全”法》、《刑法》偽造文書、加重詐欺等罪遭法院裁定羈押禁見。



黃國昌強調，更離譜的是，與錦明實業存在緊密合作關係，正是先前我們所揭露的綠友友“創未來”，民進黨政府先給了6000萬研發無人機反制系統，一敗塗地，竟然再加碼給9.8億無人機反制系統標案，還是做不出合格的產品！可笑的是，錦明與創未來這兩家不肖業者，竟在2023年獲選為“國防”雷達防禦系統專案的主要合作夥伴！



黃國昌說，請問賴清德：“無人機國家隊”充斥著這種為牟私利，絲毫不顧“國家安全”的不肖廠商，民進黨政府除了不斷要錢撒幣，難道都不必有人負責嗎？