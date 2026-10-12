黃國昌曝綠打蔣萬安手法　像當年賴被蔡修理

黃國昌（右）接受王淺秋專訪。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北10月12日電／台北市長選情白熱化，《TVBS》日前發布民調顯示，中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度49%、民進黨參選人沈伯洋41%，雙方差距從5月的28個百分點縮小至8個百分點。台灣民眾黨黃國昌今天受訪時表示，國民黨目前沒有統合出最好的戰力。



對於蔣萬安近期猛被綠營攻擊，黃國昌提到2019年，賴清德要挑戰蔡英文時，就是這樣被蔡修理的。



蔣萬安近日開始有危機感，頻頻接受媒體專訪，15日將與民眾黨主席黃國昌合體直播。



黃國昌今天接受中廣新聞網節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時表示，近期有些藍營朋友跟他連絡，也是說“最近蔣萬安好像被攻擊很嚴重”，只是自己不太確定蔣萬安到底是做了什麼事情，或說了什麼話而被攻擊，但“老實說我即視感還滿深的，當初‘“台獨”金孫’賴清德就是這樣被蔡英文修理的，2019年我印象很深刻，賴清德領先蔡英文民調約20%，然後瞬間被民進黨掌控的資源快洗成中共同路人”。



黃國昌提到，綠營為了台北市選舉重新政治包裝沈伯洋，過去他在“立法院”問政的真實面貌，民進黨掌握的媒體和網路絕對不會報導，難道只要有資源就能“指鹿為馬”？沈伯洋之前在“立院”是怎麼問政的，“立法院”都有錄影，大家回去看一看就好了，“當時我在‘立院’裡坐在那邊，什麼事都沒有做，坐著好好的，沈伯洋卻可以衝到前面來大呼小叫、謾罵，我相信那些畫面通通都在。”



黃國昌認為，國民黨並沒有統合出最好的戰力，提醒藍軍不要讓議題設定成綠營想要的方向，比如夜市掃街突然出現很多人，這難道是台灣目前最重要的事情嗎？民進黨執政有太多事情需要徹底檢討，不要被轉移焦點。