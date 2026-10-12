徐巧芯增列徐佳青爭議、松機遷建專案報告

“立法院”本周加開2場專題報告，徐佳青爭議、松機遷建雙雙排議程。（圖：“立法院”提供） 中評社台北10月12日電／“僑務委員會”前委員長徐佳青日前因涉嫌公器私用、圖利及貪汙等爭議請辭獲准。“外交及國防委員會”召委徐巧芯表示，已於周一增列“僑委會”報告，並同時審查“僑委會”“出國”預算。與此同時，委員會還增列了松機遷建專題報告，要求“國防部”與“交通部”赴“立院”針對該項議題進行專案報告。



徐巧芯本會期擔任“外交及國防委員會”召集委員，面對爭議議題，馬上安排相關部會來報告。



“外交及國防委員會”12日增列議程，要求“僑委會”代理委員長李姸慧於15日就“僑務委員會”因公“出國”管理、駐外接待及公務資源使用情形”提出專題報告，針對“僑委會”公務資源管理及使用情況進行檢視，徐佳青任內相關爭議也將成為“國會”監督焦點。



此外，台北市長蔣萬安上週提出遷移松山機場、打造台北AI產業園區的構想，引發各界關注。“立法院外交及國防委員會”也於同日增列議程，要求“國防部”及“交通部”於14日針對“松山機場遷建與台中機場擴建之“全國”機場軍民航功能重塑”進行專題報告，意味松山機場遷建議題正式進入“國會”討論，將迫使“賴政府”說明政策立場與可行性。