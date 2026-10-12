陳其邁年底卸任　議員贈名片祝高升

國民黨籍高雄市議員李雅芬12日送民進黨籍高雄市長陳其邁一張“行政院長名片”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月12日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁年底任期屆滿即將卸任，藍、綠議員趁最後一次市政總質詢期間紛紛送上祝福與叮嚀，更準備各式小道具來展現巧思，總質詢期間陳已陸續收到“行政院長”名片”、甘蔗、超大支的麥克風、書籍《我想把歌唱好》，陳都大方收下且合照。



高雄市議會第4屆第8次定期大會目前正在進行市政總質詢，這也是陳其邁任期內最後一次總質詢，雖然媒體焦點都在藍委柯志恩與綠委賴瑞隆的市長選戰，不過議會仍有一些小花絮，譬如藍綠議員都趁陳最後一次備詢送上小道具，有祝福也有叮嚀。



國民黨籍高雄市議員宋立彬、李雅芬12日質詢一起合送陳其邁一張“行政院長名片”，祝福卸任後北上接“閣揆”，但別忘了高雄。國民黨籍高雄市議員邱于軒則送一隻哆啦A夢，因高雄曾有兒虐事件導致小孩雙手被惡意用膠帶綑綁起來，叮嚀兒虐事件頻傳要注意防範。



另外日前質詢期間，民進黨籍高雄市議員黃文益曾送上甘蔗，代表祝福節節高升。民進黨籍高雄市議員鄭光峰則送一隻特大支麥克風，祝福接任“閣揆”。國民黨籍高雄市議員許采蓁則送一本《我想把歌唱好》書籍，祝福卸任後好好享受唱歌喜悅。