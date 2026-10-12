陳其邁自曝身體害了了　卸任後要去爬山

民進黨籍高雄市長陳其邁12日在議會答詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月12日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁年底任期屆滿即將卸任，任期內最後一次的高雄市議會總質詢，陳被問及卸任後要去哪裡及第一件要做的事，陳答詢表示，卸任後要去爬中央山脈，因為身體整組幾乎害了了（閩南語，指身體壞光了），需要鍛鍊一下。



高雄市議會第4屆第8次定期大會目前正在進行市政總質詢，這也是陳其邁任期內最後一次總質詢。民進黨籍高雄市議員林智鴻12日總質詢期間除肯定陳其邁6年政績，同時也追問陳卸任市長後第一個要去的地方和第一件要做的事。



對此，陳其邁答詢表示，當市長每天沒休息、睡眠不好，卸任後想去南橫三星、高雄與台東間的3座大山爬一爬、放鬆一下。陳其邁還笑說“做了6年市長，肚子已有職業傷害，全組幾乎害了了，身體需要鍛鍊一下，所以想去爬中央山脈。”



林智鴻趁機追問是否缺登山鞋，穿什麼size的鞋子？陳其邁則說“爬山隨便穿就好，鞋子是小事”。林智鴻又問現場局處首長，誰想和市長去爬山的請舉手？但第一時間沒人舉手，陳其邁回頭一看，許多官員才紛紛舉手表態。



所謂的“南橫三星”是指位於台灣南橫公路（台20線）沿線的三座著名百岳：庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山。海拔均3千公尺左右，屬於入門到中階的台灣百岳，步道單程距離雖短，但有明顯的高山爬升與部分拉繩碎石地形，需要一定基礎。