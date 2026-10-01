李勝峯：美軍部署與那國島安撫日台　難改大局

新黨副主席李勝峯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月13日電（記者 張嘉文）美日將於10月19日至29日舉行“利劍”聯合軍演，美軍首度在鄰近台灣的日本與那國島部署反艦及防空飛彈系統。新黨副主席李勝峯對此向中評社表示，這是美日某種程度的聯合示威，但示威與真正的戰略立場是兩回事，美國透過軍事部署展現強硬姿態，更多是在安撫日本或者台灣，難以改變中美關係走向緩和的戰略大局。



李勝峯指出，美國如果準備逐步撤出第一島鏈，在真正調整部署之前，也必須有所鋪排，不可能突然宣布轉變。他形容，就像兩個人要分手，也不會只傳一封簡訊就結束，總要有一個過程。因此，美軍在與那國島的部署，可以解讀為告訴外界美國沒有那麼軟弱，但不能因此認定美國已決定長期堅守第一島鏈。



日本自衛隊與美軍預計10月19日至29日舉行兩年一度的“利劍”演習，美軍將首度在距離台灣約109公里的與那國島，部署機動的“海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統”（NMESIS），以及陸戰隊整合防空系統（MADIS），引發外界對美日軍事合作及第一島鏈防衛布局的關注。



李勝峯對此接受中評社訪問時表示，即使美國未來將軍事部署重心後撤至第二島鏈，日本也沒有能力完全接手第一島鏈的防務，“日本接不起來，日本敢接的話，是日本的災難。”因為中國對美國與日本的歷史情感及處理方式不同，中美之間有恩怨情仇，但對日本衹有更深的歷史仇怨。



他說，在中國社會的認知中，與美國發生軍事衝突存在相當風險，但若是面對日本，社會對採取強硬手段的支持程度可能更高。因此，日本若試圖接續美國，成為第一島鏈防衛的主要承擔者，恐怕將面對難以承受的壓力。



至於與那國島部署飛彈的實際效果，李勝峯質疑，這樣的軍事安排究竟能改變多少戰略態勢？他認為，與那國島距離中國太近，美軍不可能在當地擺放重兵，也難以將其建構成完整的第一道防線，即使部署反艦及防空系統，一旦發生大規模衝突，能發揮的作用仍相當有限。



李勝峯說，美國對這些限制應該相當清楚，因此選擇在與那國島部署武器，主要就是示威與表態，向日本及台灣傳遞美國仍然有所作為的訊號，但這些動作與實際戰略部署必須分開來看。