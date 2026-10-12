關注：蔣萬安領先縮小　韓盧助陣拚破圈

韓國瑜、盧秀燕近日發聲力挺蔣萬安。（蔣萬安臉書資料照） 中評社台北10月13日電（記者 邱筠媜）台北市長選戰逐漸升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋帶動的“洋流”效應持續發酵，最新民調顯示，沈伯洋與現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安的支持度差距明顯縮小。面對選情變化，國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕發聲力挺，凝聚藍營支持者，蔣萬安15日也將與民眾黨主席黃國昌合體直播。不過，蔣萬安如何突破同溫層、爭取中間選民認同，仍是這場選戰的重要觀察指標。



韓國瑜10日在雙十慶典致詞時批評執政黨“假民主、真獨裁”，11日出席華僑節活動時，進一步替蔣萬安拉票，稱台北市民優秀、有判斷力，應選出優秀的市長，請大家支持蔣萬安。盧秀燕12日也表示，台中市議會會期即將結束，未來將有更多時間前往各地協助選戰，台北市也在其中。



韓國瑜、盧秀燕相繼出手助攻蔣萬安，固然有助於凝聚藍營支持者，但未必能抵擋沈伯洋“洋流”持續擴大的政治動員及空戰優勢。



TVBS日前公布台北市長民調顯示，蔣萬安支持度49%，沈伯洋為41%，雙方差距縮小至8個百分點，較5月下旬的雙方差距28個百分點大幅追近。值得關注的是，2022年蔣萬安以42.29%得票率當選，陳時中獲31.93%，黃珊珊則拿下25.14%。該份民調顯示，2022年支持黃珊珊的選民中，有53%轉向支持沈伯洋，另有39%轉向支持蔣萬安。



台北市選民結構雖然藍大於綠，但2014年柯文哲突破藍綠對決勝選，也說明台北選民會隨候選人形象、政治氛圍與議題重新配置選票，台北市並非藍營鐵板一塊。若藍營仍將台北視為優勢選區，認為只要鞏固基本盤便能勝選，恐怕低估洋流的效應。



蔣萬安近期增加節目曝光，15日將與民眾黨主席黃國昌同台直播，試圖爭取“小草”支持，能否將支持轉化為選票，仍取決於蔣萬安能否提出讓小草認同的政策主張。畢竟先前國民黨台北市黨部下令禁止蔣萬安替白營小雞個別站台，引發小草不滿，這個裂痕能否讓藍白和解，還有待觀察。