首屆嘉義咖啡節　力推阿里山等產區特色

嘉義縣政府舉辦首屆“啡嚐嘉義咖啡節”。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義10月12日電（記者 李京昇）嘉義縣首屆“啡嚐嘉義咖啡節”將於10月24日至26日在蒜頭糖廠蔗埕文化園區登場，民進黨嘉義縣長翁章梁12日宣傳咖啡節，活動將串聯阿里山、梅山、竹崎、番路、中埔5大產區，集結30家獲獎莊園，並邀請台灣與國際咖啡職人交流，規劃異國咖啡文化展、國際咖啡教室、冠軍咖啡品嚐及產地杯測競標，展現嘉義咖啡特色。



嘉義縣以阿里山咖啡聞名，根據縣府農政單位統計，全縣種植面積約186公頃，年生豆產量約100公噸，產量居全台第四，生豆年產值規模約新台幣1.5億至2億元。因千公尺高海拔的強烈日夜溫差，產出的咖啡豆有細緻花香與果酸，是台灣頂級精品豆之一，精品豆每公斤達1300元起，頂級藝伎甚至曾創下一磅500.5美元（約新台幣1.5萬元）競標價格。



翁章梁表示，過去嘉義咖啡展售及推廣活動多與博茶會結合，今年首度獨立舉辦咖啡節，盼透過多元展覽、講座及體驗活動，呈現嘉義咖啡近年在“國內外”競賽的成果，也讓更多人認識在地咖啡產業。



活動規劃“咖啡莊園廊道”，以大阿里山咖啡產區為核心，呈現不同海拔、品種及處理法帶來的風味差異。東側第五倉庫以“異國咖啡文化展”為主題，展出土耳其、義大利、法國、日本、越南及比利時等國的咖啡器具，並安排台、日、韓國際咖啡教室，介紹各地咖啡文化。



東六倉庫則以“世界冠軍×咖啡選物”為主題，邀請日本咖啡職人岩崎裕也及世界虹吸冠軍張維欣等人現場沖煮交流，帶領民眾比較大阿里山與世界各產區的咖啡特色，另有限量冠軍精品咖啡及亞洲冠軍甜點品嚐。10月26日也將舉辦年度產地杯測與精品咖啡公開競標。



翁章梁指出，咖啡節除了讓民眾品嚐嘉義咖啡，也能認識咖啡器具及創意食品，歡迎民眾於10月24日至26日走訪蒜頭糖廠，從產地到杯中，體驗大阿里山咖啡的風土特色。