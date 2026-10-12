鄭正鈐：韓國瑜展現高度　賴清德格局太小

藍委鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月13日電（記者 盧誠輝）“立法院長”韓國瑜10日在雙十大會致詞時，突脫稿以“政治獵殺”、“假民主、真獨裁”等語批評執政團隊，引發熱議。中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐接受中評社訪問表示，韓一席話充分展現高度，反觀賴只在意總預算何時會過，格局太小。



鄭正鈐，政治大學東亞研究所碩士、中華大學科技管理研究所博士，曾任5屆新竹市議員、國民黨文宣部副主任、組織發展委員會副主任委員。2020年首次當選“立委”，2024年順利連任。



鄭正鈐強調，從韓國瑜的發言可以感受到對台灣民主政治的憂心忡忡，充分展現“立法院長”的高度。反觀賴清德前一天在雙十晚會上的發言卻顯得格局太小，只在意總預算何時會過。兩人的格局已高下立判。



他提到，當天他就坐在會場上，當韓國瑜語重心長地講完這段話，很多現場民眾馬上便起立鼓掌叫好，大家都認為韓院長講得非常中肯，因為這些都是台灣這幾年曾具體發生過的事情，包括民進黨去年對在野黨“立委”所發動的無差別式大罷免，以及今年“行政院”一連串不副署“立法院”已三讀通過的法案等。



鄭正鈐感嘆，反觀賴清德在前一天的雙十晚會上，卻當著外賓的面前，要求韓院長與“立法院”速審總預算與追加預算。賴這種小鼻子、小眼睛的發言，有失領導人的高度，只會讓人感覺心胸狹隘且格局太小，他相信多數台灣民眾都看在眼裡。



鄭正鈐指出，賴清德應該要了解，去年總預算在“立法院”之所以會審那麼久，主要就是因為“立法院”的立法權，完全被“行政院”忽視，很多“立法院”已三讀通過的法案，“行政院”完全不予理會，這才是真正問題的所在。



他說，“行政院長”卓榮泰現在不斷用不副署的方式，來輾壓“立法委員”的立法權，讓絕大多數人民都無法接受與理解。而不副署的政治手段顯然也已經被民進黨政府用到超乎大家的想像，更直接導致了現在的“憲政”僵局。



鄭正鈐認為，相較於韓國瑜的語重心長，賴清德明顯還在做政治對抗與操作，未來朝野若持續對立，民進政府要負最大責任。因為到底誰才是真正在為台灣民主政治發展在努力，他相信人民應該都看得很清楚。