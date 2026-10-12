關注：韓國瑜黃國昌接連出手　力戰洋流

黃國昌15日將專訪蔣萬安。（黃國昌臉書） 中評社台北10月13日電（記者 黃筱筠）“立法院長”韓國瑜在雙十致詞時批評執政黨“假民主、真獨裁”，民進黨台北市參選人沈伯洋也開始車隊掃街，正式開啟陸戰，進入短兵相接。韓國瑜登高一呼，希望對抗“洋流”，但不只是要助攻台北市長蔣萬安，更希望團結全台藍軍，影響選舉最後階段的走向。沈伯洋最近也正在調整選戰策略，不批評韓國瑜，就是為了避免激化藍綠對立。



除了韓國瑜出手，也可觀察到台灣民眾黨也伸出援手了。黨主席黃國昌邀請台北市長蔣萬安接受專訪，除了拉抬網路聲量，也有助於鞏固台灣民眾黨支持者。就看韓國瑜、黃國昌接連出手，能否拉抬在野黨聯軍的氣勢，力抗執政黨營造的“洋流”。



沈伯洋11日在台北市中山、大同區啟動車隊掃街，氣勢很強，給蔣萬安與藍軍帶來很大壓力。先前就已感到憂慮的韓國瑜於雙十大典致詞時也痛批，大罷免撕裂台灣社會與族群，並暗指民進黨打著民主大旗，實則走向獨裁。



韓國瑜出手批評民進黨執政，希望拉抬藍軍氣勢、喚起民眾對執政黨的不滿，有利於凝聚藍營年底選戰的力量。但綠營焦點聚焦在“洋流”，除了第一時間批評韓國瑜不應該在雙十慶典上講這些話、欠缺格局之外，對於韓國瑜的談話，綠營打算採取“冷處理”策略。不過，韓國瑜在雙十談話中提到的安全議題，有些基調竟然與蔡英文在美國演說時的觀點不謀而合。



韓國瑜致詞時提到：“身為政黨領袖，身為‘國家’重要的決策、政策推動者與監督者，我們內心非常清楚，沒有安全，就沒有一切。覆巢之下，不會有完卵。所以，無論在任何情況下，台灣安全永遠都要擺在第一位。”蔡英文則表示，處理與中國的關係需要做好準備並保持克制。克制並非軟弱，而是為了避免誤判、爭取空間、維持和平。“有時候，克制、耐心，以及願意在分歧中尋找共同點的態度，正是領導者所需要的。”



蔡英文與韓國瑜的談話，都指向賴清德執政所面臨的問題，以及目前台灣的政治困境。但這次選舉的相關議題全被“洋流”掩蓋，“賴政府”施政上的缺失也因此遭到忽略。這是民進黨在選戰中的刻意操作，但藍軍卻沒有提出有效的反制策略。因此，韓國瑜才會藉著雙十慶典這個受到“國內外”關注的時機，提出嚴正警示，希望喚起選民對民進黨執政表現的質疑。



韓國瑜提到去年大罷免，認為沈伯洋是大罷免的領導人之一，並指責沈伯洋造成台灣社會嚴重對立。如今沈伯洋卻表示，罷免是“憲法”賦予人民的權利，輕輕帶過相關爭議。韓國瑜藉此喚起民眾對大罷免的記憶，將其形塑為政治獵殺，並希望把這股情緒延伸到沈伯洋個人身上。