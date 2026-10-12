藍基本盤＋白色力量　蔣萬安抗“洋流”

國民黨籍台北市長蔣萬安（左）及民進黨台北市長參選人沈伯洋。（中評社合成資料照） 中評社台北10月13日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍台北市長候選人沈伯洋帶起“洋流”，除獨佔網路聲量鰲頭外，多份民調也緊追中國國民黨籍台北市長蔣萬安。但聲量不必然等於選票支持，從蔣萬安未頻繁接觸白營小雞來看，蔣的選情仍游刃有餘。小草並未力挺蔣萬安，蔣未來會否增加“巧遇”白營小雞爭取小草支持，值得觀察。



從“TVBS”民調上來看，5個月前沈伯洋還落後蔣萬安28個百分點（蔣58%、沈30%），沈連綠營在台北市的基本盤（35%至40%）都未能成功守住，到10月沈伯洋已緊追到相差8個百分點（蔣49%勝過沈41%），民進黨行銷“洋流”成功圈住綠營基本盤，也讓沈的選戰活了起來。



洋流能圈回綠營基本盤的原因在於網路聲量讓民進黨支持者看到“足以一戰”的希望，漸漸從隱性不表態，轉為顯性表態，特別是部分年輕族群勇於將沈伯洋的競選小物帶在身邊展示。從“網路溫度計”統計來看，沈伯洋的網路聲量無論是在3日榜、周榜、月榜都排名第一，而蔣萬安則位居第二；以月榜為例，沈有逾572萬筆網路聲量，蔣則是440萬筆。



選戰倒數不到50天，沈伯洋成功拉住了4成的綠營基本盤，正邁入最困難的“破圈”打入中間選民階段，即便網路聲量帶來優勢，然而沈過去激進“抗中”的立場，也成為最大的絆腳石，就看綠營努力營造的暖男形象，民眾買不買單了。而前親民黨文宣部副主任吳崑玉也點出另一隱憂，60萬票的藍營基本盤難撼動，不要以為沈伯洋聲勢大，國民黨的基本支持就會因此消失。



面對洋流來勢洶洶追上，蔣萬安也揮別過去老神在在的態度，包括接受TVBS與三立聯合舉辦的辯論、敲定15日上台灣民眾黨主席黃國昌的直播節目，而蔣之所以如此，一是想藉黃的政治能量炒作網路聲量，二是拉近與民眾黨的距離，爭取小草支持。



同樣的“TVBS”民調，對照2022年台北市長選舉投票對象，投給代表民眾黨的黃珊珊的選民中，轉投沈伯洋比例升至53%，高過蔣萬安的39%。也就是說，即便2026藍白合是大方向，小草也並非力挺蔣，特別是藍白在新竹縣、竹北市合作破局，而國民黨台北市黨部又有“不站台白營小雞”的規定，讓蔣萬安在爭取小草支持碰上難題，這或許也是黃國昌口中“國民黨沒有統合出最好的戰力”的意思。