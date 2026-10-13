何思因：中美霸權競逐會是長期較量

前“國安會”副秘書長何思因。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月13日電（記者 莊亦軒）美元長期主導國際金融，過去一直有貨幣想挑戰美元地位，至今仍未成功。前“國安會”副秘書長何思因12日指出，美國透過通訊員銀行制度與環球銀行金融電信協會（SWIFT）清算體系，掐住了全球金融與各國資金流向的咽喉。儘管中國近年積極推動人民幣本幣結算並設立上海清算所，但美元在國際結算仍佔據不可撼動的地位。面對未來中美競逐，本質上是“中國製造霸權”對決“美國金融霸權”的長期較量。



何思因強調，當前世界上真正能在綜合國力上與美國匹敵的唯有中國，俄羅斯中衰後在常規戰爭的俄烏戰場上頹勢已現。回顧歷史，以金融為主的國家往往導致財富過度集中與製造業外移，美、英皆歷經此一軌跡。眼下全球正上演“美國金融霸權”與“中國製造霸權”的兩強對決，中國龐大的實體製造實力非同小可，未來國際競爭勝負仍有待長遠觀察。



北威論壇12日晚上舉辦“美元憑什麼?解析美元霸權”讀書會，邀請本書作者前“國安會”副秘書長何思因、外貿協會資深顧問李牮斯對談，解析美元霸權的基礎結構以及其他貨幣對美元的挑戰。



何思因是加州大學聖塔芭芭拉分校政治學博士，曾任政治大學國際關係研究中心主任與政治系教授、“國家安全會議”副祕書長、淡江大學戰略及國際事務研究教授。



何思因以經濟學上的“打字機鍵盤模型”比喻，1870年代為了避免打字機鍵桿黏住而刻意設計出較慢的排列，即便後來出現更有效率的輸入法，也因路徑依賴難以取代舊架構，當前美元在全球的不可替代性也是如此。從美債拍賣的投標倍率來看，1美元美債常能吸引2.5倍甚至短天期達3.3倍的需求，即便美國面臨高通膨、聯邦債務突破40兆美元（相當於美國GDP的1.25倍），全球對美元資產的需求依舊居高不下。