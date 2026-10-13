何思因：一旦台海衝突美可能凍結台灣外匯存底

前“國安會”副秘書長何思因。（中評社 莊亦軒攝） 讀書會投影片。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月13日電（記者 莊亦軒）台灣外匯存底高達6千億美元，前“國安會”副秘書長何思因12日晚間在一場讀書會指出，台灣龐大外匯存底多數存放於海外金融體系，一旦台海爆發軍事衝突，依照美國長臂管轄與過往制裁慣例，美方可能以維護秩序為由，第一時間宣布凍結台灣外匯存底。屆時新台幣將面臨擠兌，如同中國1948至1949年間的法幣崩潰局面，唯有持有黃金與美元實體資產者才能保有選擇權。



北威論壇12日晚上舉辦“美元憑什麼？解析美元霸權”讀書會，邀請作者、前“國安會”副秘書長何思因、外貿協會資深顧問李牮斯對談，解析美元霸權的基礎結構以及其他貨幣對美元的挑戰。



美國期中選舉將於11月3日登場，何思因也提到，如果民主黨勝選，控制美國國會，在美國總統特朗普剩餘任期，不能排除台灣步上1980年代日本被迫升值的後塵，將對以出口為導向的台灣製造產業造成衝擊。



何思因是加州大學聖塔芭芭拉分校政治學博士，曾任政治大學國際關係研究中心主任與政治系教授、“國家安全會議”副祕書長、淡江大學戰略及國際事務研究教授。



《廣場協議》是1985年9月22日由美、日、西德、法、英五國財長與央行總裁在紐約廣場飯店簽署的協議，旨在聯合干預外匯市場，讓美元對主要貨幣，特別是日圓與德國馬克有序升值，以解決當時美國巨大的貿易逆差。



何思因表示，台灣有被美國轉嫁經濟壓力的風險。目前新台幣匯率相對偏弱，但台灣對美貿易順差持續擴大。回顧1980年代的日本，同樣對美出口表現亮眼並且日幣弱勢，日本進口商品對美國製造業造成威脅。在美國要求下日本簽署《廣場協議》強迫日圓升值，最終導致資產泡沫破裂陷入“失落的三十年”。



美國民主黨基於環保與民生考量普遍反對過度擴建資料中心，並主張對AI展開立法管制。何思因說，若期中選舉後美國開始放緩資料中心建設速度，美國AI投資熱潮恐將面臨泡沫化考驗，連帶影響與美國AI建設相關的台灣半導體供應鏈與台股後市表現。



他也指出，AI基礎建設已對金融資本市場造成扭曲。資料中心的高耗電量已推高美國浮動民生電價。目前甲骨文等美國科技巨頭大量發行公司債爭搶資金，吸納了相當於美債發行量七成的流動性，進而推升債券殖利率。