沈陣營喊24日辯論！蔣辦批：說一套做一套

台北市長蔣萬安競辦發言人楊沛緰。（中評社 資料照） 中評社台北10月13日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊12日至TVBS協商辯論細節，但因日期喬不攏破局，沈伯洋競辦發言人蔡一愷表示，不用等到月底，24日就可以，不一定要周六，平日及周日也可以討論。蔣萬安競辦諷刺，沈團隊一走出會議室就讓主辦單位難堪，說一套、做一套，對外大聲要求辯論，協商時卻拿不出誠意，事後再放話藐視協商內容，再由主將沈伯洋進入“無限叫陣模式”。



蔣萬安競辦表示，相關說法完全不尊重主辦單位的意見，31日是2個主辦單位在考量籌備時間等事宜後建議的辯論日期，沈陣營派出的代表團無法確認辯論日期在先，事後沈伯洋又陷入“無限叫陣模式”，只想政治操作。



蔣萬安競辦發言人楊沛緰指出，今日協商會議中，主辦單位TVBS與三立電視明確向雙方陣營說明，籌備電視辯論至少需要15天，31日是最早可行的時間，也是主辦單位唯一建議的日期，沈陣營4位代表都在現場，雖然4人都沒有決策權、無法確認辯論日期，但至少能清楚了解主辦單位對籌備期程的意見，會後貿然提出24日辯論的方案，實在令人匪夷所思，完全不尊重主辦單位的專業安排。



楊沛緰說，沈團隊一走出會議室就讓主辦單位難堪，只顧著對外放話，根本無誠意正視協商的實際內容，沈伯洋團隊說一套、做一套，對外大聲要求辯論，協商時卻拿不出誠意，事後再放話藐視協商內容；再由主將沈伯洋進入“無限叫陣模式”。



楊沛緰表示，蔣陣營高度配合主辦單位，不只以辯論為優先調整市長行程，更明確表達參與辯論的意願，也樂見其他媒體共同籌辦，既然雙方都希望儘速辯論，蔣萬安陣營已為促成首場辯論展現具體行動，期待沈伯洋團隊尊重主辦單位的專業安排，儘速確認辯論日期，讓首場辯論儘快定案。