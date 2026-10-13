有戰機沒人飛？顧立雄：飛官延服役至58歲

台“國防部長”顧立雄(左)受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月13日電（記者 張嘉文）台灣向美國採購的F-16V BLK70戰機開始交機，外界質疑飛行員人數不足，恐出現有飛機卻沒人飛的情況。台“國防部長”顧立雄今天表示，“國防部”已完成空軍專責飛行軍官運用作法，讓符合條件的中、上校資深飛行員可延長服役至58歲。



至於外界關心高齡飛官的體能問題，他強調，所有飛行人員每年都必須接受空勤體檢，並定期進行航空生理及抗G力復訓，未能通過就無法繼續在第一線單位飛行，體能把關相當嚴格。



“行政院長”卓榮泰今天繼續赴“立法院”進行施政報告並備質詢，顧立雄陪同出席，會前接受媒體訪問時作上述表示。



顧立雄指出，目前空軍中校最大服役年限約48歲，上校則有30年服役年限限制，部分飛行員到了中年就面臨退伍或轉往民航的選擇，這是軍方留才面臨的主要問題，因此透過專責飛行軍官甄選制度，讓有意願的資深飛官能夠繼續服役。



顧立雄表示，軍方目前面臨民航業爭取飛行人才的競爭，若能讓飛官在維持體能的情況下服役至58歲，加上空勤加給及相關待遇，配合飛行員對飛行工作的熱愛與榮譽感，相信能提高留才競爭力。



他說，“國防部”有信心透過這項制度，減少經驗成熟的中、上校飛行員因服役年限屆滿，被迫在中年轉業的情況。