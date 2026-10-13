趙少康明再訪沈伯洋　董智森曝助青鳥操作

董智森。（中評社 資料照） 中評社台北10月13日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受國民黨戰鬥藍發起人趙少康節目《少康戰情室》專訪後聲勢看漲，14日將再度接受趙少康訪問。對此，資深媒體人董智森12日在政論節目指出，藍綠媒體主持人的訪問風格大不相同，並批評部分“青鳥”支持者透過網路輿論操作，試圖拉抬沈伯洋聲勢，未來中國國民黨籍台北市長蔣萬安接受趙少康專訪，恐怕也會成為這些人的攻擊目標。



趙少康日前說明，沈伯洋兩次專訪分別安排在電視及廣播，時間早已敲定，並非因首場訪問引發熱議才臨時追加。他也強調，願意邀請不同政黨的參選人接受訪問，提供公開對話的平台。另一方面，蔣萬安也已敲定19日接受《少康戰情室》專訪，屆時兩名台北市長參選人在同一節目中的表現，預料將成為外界討論焦點。



董智森12日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，從沈伯洋先前接受王偉忠訪問的反應，就能看出網路輿論如何影響政治人物形象。他指出，當時王偉忠一開始遭到部分網友批評，認為主持人不斷引導話題、不讓沈伯洋充分表達，結果反而讓不少觀眾對沈伯洋的好感增加。



董智森質疑，部分被他稱為“青鳥”的支持者，事後又開始稱讚王偉忠，態度前後不一，痛批“這些人最沒有立場了”，談及沈伯洋登上《少康戰情室》，董智森指出，藍營主持人普遍較為客氣，不會刻意讓受訪者當面難堪，但他認為綠營媒體主持人的訪問方式有所不同，往往會持續追問，甚至設下問題讓對方難以招架。他藉此強調，政治人物接受不同媒體專訪時，必須留意主持風格與可能面臨的輿論效應。



針對趙少康將於14日在中廣二度訪問沈伯洋，董智森也將焦點轉向尋求連任的台北市長蔣萬安。他認為，沈伯洋近期透過跨陣營專訪創造話題，背後更值得注意的是網路支持者的動員能力，尤其當蔣萬安也準備接受趙少康專訪，相關攻防恐怕會更加激烈。



董智森批評，部分青鳥支持者在網路上的操作相當積極，並形容今年選舉彷彿成了“大罷免的延長賽”。他認為，這些支持者目前情緒高昂，未來只要蔣萬安接受趙少康訪問，便可能針對其發言展開攻擊。他並說，藍營在網路聲量與動員方面不具備相同優勢，蔣萬安這次面對的選戰環境，與過去已有明顯不同。



不過，董智森對台北市民的判斷仍抱持信心。他表示，台北市民對近年城市發展自有感受，並以台北大巨蛋啟用為例，認為大巨蛋不僅帶動城市發展，也讓台灣棒球運動受到更多關注。



董智森最後強調，除了網路上的政治攻防，選民也會從市政治理與實際建設評估候選人。他認為，社會上仍有許多重視穩定與治理表現的民眾，這些人未必是國民黨的傳統支持者，但可能因為對特定候選人的信任而做出投票決定。