不甩韓國瑜　卓榮泰：不副署是被動必要做法

“行政院長”卓榮泰赴“立法院”進行施政報告。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月13日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜於雙十演說再度點名批評“行政院長”卓榮泰不副署法案，強調台灣不能被視為“假民主、真獨裁”。“行政院長”卓榮泰13日強硬回應，不副署是被動與必要的做法。他也劃下三條件，只要“立法院”願意在“憲法”秩序、維護財政紀律、維護合法合憲的政策下，“行政院”都歡迎“立法院”的任何建議。



“行政院長”卓榮泰13日率部會官員赴“立法院”施政報告，並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，賴清德在雙十演說中的一段話，可以印證行政、立法兩院目前的關係，“台灣這座山巔之城不會因為沒有分歧才發光，而是即使意見不同，大家仍然尊重彼此，相信制度，更願意共同守護國家。”



卓榮泰說，行政、立法兩院的權力分立存在分歧意見，過去我們針對一些“違憲”、違法的相關法案，我們透過覆議、透過大法官會議解釋，但都沒辦法取得最後的正義，最明顯的例子是第一次《財劃法》那麼明顯的計算公式錯誤，“行政院”具備理由明白指出，但“立法院”卻不為所動，仍要繼續通過另一次修法來完成。



卓榮泰強調，無論是覆議或大法官會議，之後權力都被相當的萎縮，因此我們基於維護“憲政”秩序，他個人採取不副署的“憲法”權力與義務，這是被動與必要的做法。



卓榮泰認為，未來行政、立法兩院中，只要“立法院”願意在“憲法”的精神、秩序、維護財政紀律、維護合法合憲的法律政策，“行政院”都歡迎“立法院”以前所發生、現在正在進行的任何建議，我們都願意敞開大門與“立法院”好好溝通。