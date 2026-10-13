游錫堃認養阿公說　柳采葳：院長大老淪打手

游錫堃11日在臉書發文以“一個領養女兒、一個認養阿公”形容台北市長選戰。(游錫堃臉書) 中評社台北10月13日電／前“立法院長”游錫堃11日在臉書發文以“一個領養女兒、一個認養阿公”形容台北市長選戰，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，游錫堃是“幽默”。中國國民黨籍台北市議員柳采葳痛批，游錫堃開這種低俗地獄梗玩笑，讓全台灣“國會”蒙羞。



柳采葳12在臉書發文表示，民進黨為了打倒蔣萬安、幫沈伯洋護航，居然連前“立法院長”游錫堃都親自下場當低俗側翼打手，“五院院長級大老淪低俗打手，格局比一比高下立判！”



柳采葳指出，游錫堃好歹當過“中華民國”的“立法院長”，是五院院長級的大老。然而卸任後不關心“國政”、不關心台北市政，居然不甘寂寞跑出來拿別人家世身世開低俗玩笑，對比現任“立法院長”韓國瑜在雙十大會上“憂國憂民”、關心“國家憲政”體制，游錫堃卻熱衷在網路上當側翼打手。



柳采葳痛批，游錫堃拿“領養、認養”當消遣工具，是在踐踏全台收養家庭同理心。全台灣無數有愛心的收養家庭，每天辛辛苦苦照顧孩子、照顧家人。然而民進黨為了政治鬥爭，連基本的社會同理心與道德底線都拋諸腦後，這種拿別人的身世與家庭開玩笑的行徑，絕非“高級幽默”，而是發霉腐臭的低俗霸凌。



柳采葳質疑，賴清德前陣子才公開下令“選戰避談蔣萬安身世”，沈伯洋也高喊“不攻擊對手家人、專注市政”，然而當游錫堃發文拿身世霸凌時，沈伯洋居然還幫忙護航，是不是賴清德令不出黨中央？



柳采葳問沈伯洋，是否不敢公開切割，也不敢叫黨內大老刪文道歉？柳采葳呼籲沈伯洋正面回答，到底認不認同游錫堃拿身世羞辱人的言論？如果不認同，敢不敢公開叫游錫堃向全體市民與收養家庭道歉？