郭正亮示警：法債爆炸、美股還能創新高？

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北10月13日電／法國財政困境引發債務危機疑慮，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）警告，法國正走上“財政上無法持續的道路”。前“立委”郭正亮12日在網路節目示警，法國社會憤怒瀕臨爆發，歐洲夥伴也冷汗直流，法債問題若爆發，整個歐元就垮了，難道不會連動美股？



郭正亮12日在網路節目《亮點交鋒》提到，法國社會的不滿跟憤怒瀕臨爆發，歐洲的夥伴也冷汗直流，因為法國在歐洲是GDP第二大國，僅次於德國。法國的債務問題如果爆發，整個歐元就垮了！歐洲股市一定暴跌，難道不會連動到其他地方？



郭正亮指出，這個政府眼睜睜地看著財政失控，經濟不斷往下墜，但對於自己根本的問題，卻都不面對。所以有人撰文示警〈滴答、滴答，碰！〉，準備爆炸。美國有些人還在那邊有恃無恐，說美股還可以創新高，他們不去看法國跟日本，尤其是法國。



郭正亮強調，法債如果爆炸，美股還能創新高嗎？這就是沒有全球眼光的人，才會自嗨作夢。當然，民主黨上來有沒有用？也沒有用！“民主黨，財政更惡化。他更愛花錢！美債，還是沒有解。”



郭正亮說，昨天還看到法國高中生縱火燒自己的學校，“我的老天吶！抱怨學校的經費太少，結果你縱火燒自己的學校？那不是需要更多經費（重建）嗎？”整個國家都陷入莫名其妙的鬥爭，也看到法國警察到處在丟催淚瓦斯，目前就一團亂了。