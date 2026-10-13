台軍無人機用陸製零件　顧立雄承認有漏洞

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月13日電（記者 張嘉文）台灣上櫃公司錦明實業涉嫌在軍方採購的無人機中，使用禁用的中國大陸製晶片及鏡頭，引發台軍方採購把關漏洞的質疑。台“國防部長”顧立雄今天承認，經過了解，較大規模的採購並未發現相關問題，漏洞主要出現在部隊一次採購兩項或四項的小額採購案，因為沒有進行拆約，可能讓紅色供應鏈零組件混入。



桃園地檢署日前偵辦錦明實業涉嫌違反“國家安全法”等案件，發現該公司投標軍方多項無人機採購案，卻涉嫌未依契約規定執行，將禁用的大陸製晶片及鏡頭組裝至無人機，並提供不實產地證明書辦理驗收。檢方10月8日發動搜索約談，錦明實業副董事長簡豪廷及陳姓業務總監遭法院裁定羈押禁見。



錦明實業早年以五金代工起家，近年積極轉型發展軍用無人機模組，並與子公司英盛國際投標軍方多項無人機採購案，如今爆出涉嫌使用大陸製零組件，引發外界對軍方非紅供應鏈把關機制的疑慮。



“行政院長”卓榮泰今天繼續前往“立法院”進行施政報告並備質詢，顧立雄陪同出席。他在會前接受媒體訪問時表示，“國防部”目前已經掌握相關情況，經過了解，較大規模的採購並沒有發生這類問題，主要是在部隊小額採購部分，一次可能只買兩項或四項，卻沒有進行拆約，因而產生漏洞。



顧立雄強調，未來軍方將嚴格要求，即使一次只採購兩項或四項，也必須進行拆約，避免內藏可能來自紅色供應鏈的相關零組件，不能因為採購金額小，就忽略來源管制。