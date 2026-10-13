盧秀燕曝最愛的古蹟　台中州廳日建築師設計

台中州廳。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月13日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布，台中百年古蹟、原市政府辦公廳舍“台中州廳”，歷經6年修復，將在15日重新對外開幕，她表示，樂見在卸任前完成台中州廳修復工程，並透露，台中州廳是她最喜愛的古蹟之一，該建物與“總統府”同期，皆由日本建築師森山松之助設計，相當珍貴，如今修復完畢，彷彿“小梵蒂岡”，非常漂亮，歡迎大家參觀。



盧秀燕13日主持市政會議，特別宣布，1913年落成的台中州廳將在10月15日重新對外開放，該建物過去是台中市政府的辦公廳舍，直到2010年底，台中縣市合併後，市府遷往新的市政大樓，台中州廳回歸文資建物保存，市府文化局並著手修復整建及活化工程。



盧秀燕說，市府耗時6年、斥資新台幣6.55億元，進行了100年來規模最大且最全面的修復工程。我們拆除了過去因空間不敷使用而增建的建物，讓州廳恢復原本絕美的“口字型”，就像梵蒂岡中庭綠地建築格局，重現當年的設計與建築風華，這也是她個人最喜愛的台中古蹟之一，未來將以“台中州廳文化園區”面貌亮相。



盧秀燕表示，該園區一部分將規劃為市府文化局辦公廳舍，已於今年8月31日正式進駐。文化局是台中市文化資產天生的守護者，由他們在古蹟裡辦公服務，不僅是全台“直轄市”首例，更是再適合不過的安排。



此外，盧秀燕說，未來整個園區除了保留約40%的空間作為藝文展演與委外營運使用，更將成為台中市古蹟中具龍頭地位的展覽場館。為了名副其實，她在此宣布，將首創全台第一個“台中市長邀請展”，由市府主動邀請極具歷史地位與崇高藝術境界的藝術家進行策展，開幕首展，主題為“向台中前輩藝術家致敬”，將展出9位藝術家、70多幅珍貴典藏；同時搭配“台中州廳前世今生特展”，講述這座古蹟的歷史文化淵源，歡迎各界共同見證台中州廳的嶄新面貌。