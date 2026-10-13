沈伯洋昔自曝拿椅砸同學、滿嘴髒話

沈伯洋（左）接受“館長”專訪時提及，學生時期因叛逆被少年隊抓過。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube） 中評社台北10月13日電／民進黨籍前“立法院長”游錫堃發文談台北市長選舉，用“認養阿公”酸中國國民黨籍台北市長蔣萬安，但民進黨台北市長參選人沈伯洋卻稱是幽默表達，引發質疑。沈伯洋在2020年接受網紅“館長”陳之漢專訪時，坦言學生時期因叛逆被少年隊抓過。沈伯洋還自曝國中曾拿椅子起來砸人，高中同學對他最大的印象就是滿口髒話，粉專質疑沈“霸凌還炫耀”？



早在2020年接受網紅“館長”陳之漢專訪時，沈伯洋就曾公開這段叛逆歲月。面對館長好奇他身為高學歷份子，打扮卻相當年輕。沈伯洋笑稱從小就叛逆，曾理過光頭，更自曝“被少年隊抓過”。他回憶，當年成績是全校男生第1名，原可推甄進建中，卻因德育成績不及格、被老師打不到60分而失去資格。當時每天聯絡簿滿江紅，常被記不乖、頂嘴、愛打撞球，這股叛逆風格一直影響著現在的他。



另外，民進黨“立委”沈伯洋、黃捷、吳沛憶在2024年12月26日共同主持的直播節目《加開零食會》的一段對話。近日被擁有3.5萬追蹤的臉書粉絲專頁“哈哈販賣機”找出，轉發影片。



沈伯洋在節目中自曝，國中時期的聯絡簿曾被老師寫道：“沈爸爸、沈媽媽好，那個今天...你們的小孩又把椅子拿起來砸人了”！黃捷在節目中尷尬笑稱沈伯洋（Puma）國中時很愛做一些“兇殘的事情”，還說“你好火爆喔”！而該片段曝光後，引發部分網友和粉專質疑其行為屬於校園霸凌，批評他“霸凌還炫耀”。



沈伯洋還指出，“我高中同學對我最大的印象就是，我滿嘴髒話”。網友表示，難怪沈母會說沈伯洋目中無人、態度惡劣、狂妄自大還是個井底之蛙（過去沈伯洋曾自曝媽媽的聯絡簿評語），果然知子莫如母！



網友在粉專“哈哈販賣機”留言表示，“就跟你們霸凌蔣市長一樣，原來從小品性就是頑劣啊！”、“人設怎麼改都沒用，做過的事、說過的話、寫過的文都會如實留下來”、“這才是原型”。