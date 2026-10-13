洋流支持者重疊大罷免？AI分析結果

網友請AI比較“在threads支持大罷免的帳號跟現在支持洋流的帳號，一樣的比例為何”。（retired.7601 threads) 中評社台北10月13日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋11日舉行首場車掃，吸引大批支持者聚集街頭。一名網友retired.7601好奇，這股支持力量與去年力挺大罷免的群眾，究竟有多少重疊，於是交由Meta AI分析。Meta AI分析指出，沈伯洋支持者與力挺大罷免的，在社群threads上高度重疊，比例上可以說是同一池。



沈伯洋11日舉行“台北大洋流”第一站造勢活動，支持者一早集結在路邊、天橋上等待車隊，沈伯洋現身後也揮手與大家致意，並於晚間在大龍峒保安宮開講，人潮集結將廟宇包圍。



retired.7601請AI比較“在threads支持大罷免的帳號跟現在支持洋流的帳號，一樣的比例為何”，Meta AI分析指出，沈伯洋支持者與力挺大罷免的，在社群threads上高度重疊，比例上可以說是同一池。



AI進一步表示，因為threads在台灣被叫“小綠書”，演算法本來就聚了一群親泛綠、反藍白、挺罷免的用戶，而“洋流”就是沈伯洋的後援代稱。最近也有貼文在發應援物資。所以當初衝大罷免的帳號，現在轉去發洋流風車、緞帶、徽章的非常多，看到的同溫層重疊不是錯覺。



AI也回應指出，不過要小心，現在也有一批標註Based in China卻發洋流物資領取文的詐騙帳號混進來蹭流量，領物資前最好先核對是不是本人帳號。



相關分析引發網友熱議，有人留言表示，“果然不意外”、“同一批人用羊群效應在洗腦台灣人”、“被Ai認證了”；也有網友驚呼“哇靠，還能這樣問喔”、“AI直接幫你做帳號統計了！原來還可以這樣用”，稱讚“這問的也太聰明！”。