蔣萬安沈伯洋民調差距縮小　徐巧芯解讀內幕

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北10月13日電／根據《TVBS》於2026年5月26日所做的台北市長選戰民調，中國國民黨籍台北市長蔣萬安和民進黨台北市長參選人沈伯洋還有28個百分點的差距；不到5個月的時間，目前只剩下8個百分點的差距。國民黨籍“立委”徐巧芯10日在政論節目以大罷免的經驗解讀，這次的民調，會給蔣萬安很大的幫助。



徐巧芯10日在政論節目《政治一點明》提到，去年大罷免的民調，同意罷免她的竟然達57%，不同意罷免是37%，綠營人士看到民調直接笑稱“徐巧芯下課了！”她也接到非常多關心的電話。



徐巧芯認為，大罷免的民調引起藍營緊張，尤其罷免方聲勢激昂，出門買菜就會遇到，出現在生活四周。而藍營支持者在哪裡？不知道，甚至民調顯示支持者不會去投票。但是到最後，支持民眾都告訴她“放心，我們一定會去投票！”也因為大罷免的民調，讓藍營找到需要加強的部分，再跟選民溝通。



徐巧芯分析，在這次台北市長選舉的民調，會給蔣萬安很大的幫助。因為台北市長選舉開票結果，國民黨候選人有可能贏對方20%嗎？不可能，因為台北市綠營基本盤就有40%。另外，蔣萬安的支持者和沈伯洋的支持者，在性格上不同，支持蔣萬安的選民都躲在後面不太敢往前，支持沈伯洋的市民朋友則會積極表態。



徐巧芯披露，大罷免她自己也有做民調，甚至親自到現場聽電話，得知選民的表態方法。聽得出來，民眾接到電話時，偏藍的選民會盡量不表達自己的政黨傾向，或講得很委婉，甚至講到一半很緊張就掛電話。



徐巧芯也說，她認識蔣萬安多年，蔣萬安就是典型的“I人”（內向），但內向有什麼不好？內向的人就不喜歡被喜歡和支持嗎？“我們的選民也很棒”，也會鼓勵他們多表達一點，候選人才更有底氣和信心。