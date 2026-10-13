台外館霸凌案扯出徐佳青　醫轟廉政署靜悄悄

蘇一峰批，廉政署遇到徐佳青靜悄悄。（照片：蘇一峰臉書） 中評社台北10月13日電／台駐日內瓦辦事處長李冠德遭申訴職場霸凌案，台“外交部”9日公布調查結果，認定李部分行為構成職場霸凌，並即刻調整職務，台灣民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡11日點出，駐外人員檢舉李的資料裡，多次出現“僑委會”前委員長徐佳青的身影，包括開會討論哪一餐要請徐、行程繞著徐轉等。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰12日在臉書發文砲轟，廉政署遇到了徐佳青卻“靜悄悄”。



陳智菡11日於臉書發文提及，“外交部”調查被檢舉職場霸凌的李冠德超過兩個月，上周經民眾黨團提醒，終於宣布“霸凌成立”，但其實當時駐外人員的檢舉資料裡，就多次出現徐佳青的身影，基層檢舉在2025年3月25日WHA推案期間，李冠德每次開會重點都是招待大官們的吃喝行程，讓駐外基層人員無奈抱怨“我們到底花了多少時間討論哪一餐要請徐委員長？”



陳智菡指出，2025年5月18日基層人員抱怨李冠德不顧正事，行程繞著大官轉，每天行程可以歸類為“接部長、接“立委”、接院士、接僑委長；請部長、請“立委”、請院士、請僑委長；送部長、送“立委”、送院士、送僑委長”，顯然徐佳青每次出訪勞師動眾、天怒人怨，卻說都“自己拉行李，自己跑行程”，很辛苦、很委屈。



蘇一峰表示，面對中國國民黨籍蔣萬安的兒子蔣得立，國家成了打蔣“國家隊”，廉政署直接出手要調查蔣萬安的兒子，廉政署遇到徐佳青卻靜悄悄。他砲轟，做為駐日內瓦處長的李冠德亂花錢，大量開會討論徐佳青要吃多好的一餐，屬下氣得抗議，勞師動眾、天怒人怨，“還讓官員爽爽住宿一晚18萬的總統級套房，綠官是這樣花人民的血汗錢”。