郭正亮：沈伯洋這麼會演　連扁都做不到

國民黨蔣萬安（左）與民進黨沈伯洋。（中評社合成資料照） 中評社台北10月13日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋10日表態祝賀“中華民國”，但有網友翻出沈伯洋12年前發文，沈認為“台灣需要的是制憲，然後把‘中華民國’這個類殖民體制徹底改寫”。前“立委”郭正亮質疑，沈伯洋不是主張“中華民國是“類殖民體制”嗎？現在又來愛“中華民國”？又來了，為了選舉改變立場！這就是沈伯洋的本質。



郭正亮指出，歐洲一大堆法西斯，以前嘴臉窮凶惡極，為了選票裝暖男，結果那些法西斯怎麼落選的？都是被揭露真相。“我要幫沈伯洋卸妝”，郭說，讓大家知道沈伯洋真面目，他在民進黨這麼久，沒見過這麼會演的人，連陳水扁都做不到。



對於沈伯洋過去的看法，中國國民黨台北市長蔣萬安11日回應，沈伯洋過去對“中華民國”有不同的主張，今天又突然說“中華民國”生日快樂，有這樣的轉變，當然覺得很好。但是必須要很清楚說明對“中華民國”的立場究竟是什麼？



蔣萬安質疑，12年前跟現在所有政治架構都一樣，唯一的改變是沈伯洋現在要參選市長，要正面解釋類殖民體制，難道台灣是被“中華民國”所殖民嗎？現在是不是還主張要制憲？



前“立委”郭正亮12日在《亮話天下》表示，蔣萬安被抹黑多少次？現在終於醒了，要轉守為攻，輪到蔣丟議題了。



郭正亮質問沈伯洋，不是主張“中華民國”是“類殖民體制”嗎？現在又來愛“中華民國”？又來了，為了選舉改變立場！這就是沈伯洋的本質。去年大罷免，沈伯洋是民進黨最激進的“立委”，現在選市長，是民進黨最溫暖的暖男。



郭正亮也在節目中引述媒體人陳揮文的看法，陳認為，一個不誠實的政治人物，一個會違背他自己一路走來理念的政治人物，“我不相信他會是一個好的台北市長”。把爆炸頭剪一剪，大家就覺得改頭換面？雙城論壇、毒品、廢死，這幾個關鍵議題，為何又轉彎了？不要為了選舉騙票！