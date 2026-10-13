綠民調何欣純僅輸1.9百分點　沈政男揭誤差

針對台中市信賴台灣之友會12日發布台中市長選情民調，沈政男在臉書發表看法。（沈政男臉書） 中評社台北10月13日電／台中市信賴台灣之友會12日發布台中市長選情民調，中國國民黨市長參選人江啟臣支持度34.3%，民進黨參選人何欣純支持度32.4%，差距1.9個百分點。對此，精神科醫師沈政男指出，該民調有2個誤差，若將因素校正，江啟臣目前應該領先何欣純至少10%。



沈政男12日在臉書發文質疑，今年8月艾普羅民調顯示，江啟臣領先何欣純14%；今年8月，“新台灣國策智庫”民調則是江啟臣領先何欣純6%；今年9月，國民黨委託《TVBS》的民調是江啟臣領先何欣純12%，就連上周的年代民調，江啟臣都還領先何欣純6%，怎麼過了幾天，就縮小到了1.9%？



沈政男認為，沈伯洋來台中是9月27日，如果是洋流外溢，早就反映在年代民調了，怎麼何欣純還是落後江啟臣6%，跟8月的“新台灣國策智庫”民調一樣？因此，沈認為，信賴之友的數據有2個誤差，一個是政黨板塊偏綠，這份民調沒公布，但可回推得到藍白約等於綠營，跟其他民調不一樣；另一個則是中間選民未表態率高達7成，而中間選民較為支持江啟臣。



沈政男強調，若把上述2項因素校正，江啟臣目前應該領先何欣純至少10%，跟先前幾個月其他媒體的民調平均差不多，結論是江啟臣明顯穩定領先何欣純。



上述民調由台中市信賴台灣之友會委託循證民調公司執行，調查時間為本月5至6日，母體及對象為戶籍設台中市、年滿20歲民眾，以電腦輔助電訪系統、電話隨機抽樣進行，家用電話、行動電話樣本分占七比三，有效樣本數1071份，並依性別、年齡及行政區人口結構加權，95%信心水準下，抽樣誤差2.99%。