台軍無人機用陸零件　藍委：綠友友發財捷徑

藍委羅智強受訪。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月13日電（記者 邱筠媜）錦明實業涉嫌將禁用陸製零件組裝於台軍方無人機並偽造產地，中國國民黨籍“立委”羅智強今於“立法院”受訪時批評，只要能讓“綠友友發財”，抗中保台與非紅供應鏈便不再重要，質疑這已成綠友友升官發財捷徑。



“錦明實業”投標台軍方單位多項無人機採購案，涉將禁用的陸製晶片及鏡頭組裝至無人機，並提供不實產地證明書辦理驗收。桃園地檢署日前搜索，約談簡姓副董事長兼任總經理、陳姓業務總監等人，簡、陳二人被收押禁見。



羅智強指出，這是民進黨執政非常重要的一個現象級產業，只要能夠讓“綠友友發財”，抗中保台、非紅供應鏈看起來也不是那麼重要。就讓人民去看一看，這些所謂的抗中保台，是不是綠友友升官發財的捷徑。



針對台灣向美國採購的F-16V戰機交機，外界質疑飛行員人數不足，“國防部”12日表示，已完成“空軍專責飛行軍官運用作法”並於9月4日呈報“行政院”審議，讓符合條件的中、上校資深飛行員可延長服役至58歲，且不受服役年限限制。



羅智強表示，國民黨推動軍人加薪的修法，但到現在為止，民進黨跟“國防部”欠軍人薪水。當政府沒有辦法給捍衛國家、保家衛民的將士、飛官有尊嚴合理的待遇的，很難期待編現比不好的問題得到解決。



羅智強說，“國防部”如果思考要怎麼樣去改善編現比的問題的話，就先副署同意執行國民黨修法通過的軍人加薪條例。