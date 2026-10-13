小草轉投沈伯洋？許忠信：黃珊珊支持者有無黨

民眾黨“立委”許忠信。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月13日電（記者 鄭羿菲）2026台北市長選戰白熱化，據《TVBS》最新民調顯示，2022年投給代表台灣民眾黨的黃珊珊的選民，53%轉投民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。民眾黨“立法院”黨團幹事長洪毓祥13日建議，固然有“洋流”的造勢，但相信只要蔣提出政見，把政績拿出來，這才是選民投票的重大依據。



民眾黨籍“立委”許忠信補充說，黃珊珊2022年競選台北市長，是以無黨籍身份參選，會吸引到一些比較沒有政黨傾向、不願意投給民進黨的選票，因此《TVBS》的民調也不能夠代表藍白合的關係。



《TVBS》日前公布的最新民調，2026台北市長選戰，中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度49%勝過民進黨籍台北市長參選人沈伯洋41%，但對照2022年台北市長選舉投票對象，投給代表民眾黨的黃珊珊的選民中，轉投沈比例升至53%，高過蔣的39%。



台灣民眾黨“立法院”黨團13日上午召開“賴政府”公然詐騙 軍警權益跳票”記者會，民眾黨團總召陳清龍、副總召陳昭姿、幹事長洪毓祥、“立委”許忠信、劉書彬、王安祥、蔡春綢出席。



洪毓祥表示，選前民調一定非常多，各家做法分析的樣本、分析的統計觀點都不見得相同，對各家民調的結果與詮釋，民眾黨團都予以尊重。



洪毓祥說，民意如流水，針對台北市長選戰，我們還是認為蔣萬安應該要好好地爭取許許多多的中間民意，政績與未來要推動的政見，才是必須要向台北市選民說清楚講明白的。固然“洋流”這樣的造勢、固然民意會有這樣的流動，但相信台北市選民是有智慧的，看到提出宏觀的政見、要把台北市帶往未來什麼方向，才是台北市選民投下神聖的一票心中所決定的重大依據。



洪毓祥強調，按照民眾黨理性、務實、科學的做法，就是把政策拿出來，把政績拿出來，好好向選民說清楚講明白，這才是負責任的做法。