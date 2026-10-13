新北市長民調：蘇巧慧43.1%李四川30%

新北市長選舉支持度，民進黨參選人蘇巧慧43.1%、國民黨參選人李四川30%。（照片：信民協會提供） 中評社台北10月13日電（記者 邱筠媜）地方選舉倒數45天，台北市信民協會13日發布新北市長最新民調結果，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以43.1%支持度，領先國民黨參選人李四川的30.0%，雙方差距13.1個百分點。



台北市信民協會13日於台大校友會館舉行新北市長民調發表會，民調專家戴立安、信民兩岸研究協會理事長黃清龍出席。



民調結果顯示，蘇巧慧支持度43.1%、李四川支持度30.0%，1.5%會投給無黨籍參選人蘇輝湟，不投票或投廢票的有9.5%，未明確回答有15.8%。蘇巧慧的支持度比8月下旬增加7.9個百分點，李四川的支持度比8月下旬減少4.7個百分點，



今年3月至8月的歷次調查，李四川與蘇巧慧支持度都是五五波，三、四月份調查李領先蘇1%左右（39.1%vs38.0%、35.5%vs 34.5%），八月調查蘇領先李0.5%（35.2% vs 34.7%）。



經交叉分析，泛藍與泛綠民眾明顯各自歸隊，各有9成支持其參選人，民眾黨支持者中64.9%會投李四川、13.4%投蘇巧慧，中立民眾則23.7%投蘇巧慧、15.8%投李四川、21.3%不投票或廢票、35.9%未明確回答。表示一定會去投票的民眾中，55.1%會投給蘇巧慧、35.9%投給李四川。



民調問及誰最適合擔任新北市長？認為蘇巧慧適合48.6%，不適合22.3%；李四川適合35.9%，不適合33.5%。



當選看好度方面，新北市民認為蘇巧慧會當選占34.8%，認為李四川當選32.8%。



民調問及可以給國民黨繼續做市長，還是換成民進黨做做看？27.9%支持給國民黨繼續做，44.2%認為應換成民進黨做做看。



民調問及若現在進行投票，蘇巧慧推估得票率50.1%至53.1%，李四川推估46.0%至48.9%。得票率推估計算，包括投票意願與強度、既往投票結果等多項參數合併推計。



上述民調委由戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，從10月6日進行到10月8日，調查對象為設籍於新北市且年滿20歲之民眾，成功完訪1073人（住宅電話750人、行動電話323人），抽樣誤差最大值為±3.0%。