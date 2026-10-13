李四川民調大幅落後　洪孟楷：與現實差太多

洪孟楷受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月13日電（記者 張嘉文）信民兩岸研究協會今天公布最新新北市長選舉民調，由民調專家戴立安進行說明，民進黨參選人蘇巧慧以43.1%支持度，大幅領先中國國民黨參選人李四川30%，差距超過13個百分點。來自新北市的國民黨“立委”洪孟楷對此受訪表示，每份民調都尊重，但這份民調與國民黨在第一線接觸選民的實際感受“真的是差太多了”。



洪孟楷說，新北選情確實比上屆緊張，但絕對沒有感受到雙方差距大幅拉開，對李四川選情仍有十足信心。



信民兩岸研究協會公布的新北市長民調顯示，蘇巧慧支持度43.1%、李四川30%，無黨籍蘇輝湟1.5%，不投票或投廢票9.5%，未明確回答15.8%。協會分析，雙方支持度從五五波到差距擴大，主要受到近期“洋流”外溢效應影響。



洪孟楷在“立法院”受訪時對此表示，從第一線的實際感受來看，與這份民調呈現的結果有相當大的落差。李四川陣營每天都是兢兢業業，一站一站爭取選民認同，希望11月28日能夠順利接下侯友宜的棒子。



洪孟楷說，尤其新北市長侯友宜現在也已經與李四川合體，雙方共同努力爭取支持，民調數字只能作為參考，最重要的還是一步一腳印與選民面對面接觸。他不評論這份民調的真偽，但從其中一些細節來看，與國民黨自己的理解確實有不小落差，李四川所到之處都是“熱鬧滾滾”，從每一次與選民的互動，都能感受到支持的熱度。



對於民調分析認為，蘇巧慧支持度拉開與“洋流”外溢效應有關，洪孟楷說，雙北選戰相互搭配本來就無可厚非，但新北市長選舉最重要的，仍是台北市長蔣萬安與李四川（之前任台北市副市長）過去合作的黃金陣容，以及藍營在北北基桃的連線，這周六桃園市長張善政競選總部成立時，也將有北北基桃大合體，展現團結氣勢。



洪孟楷強調，他相信能夠延續侯友宜八年、朱立倫過去八年新北良好執政的，就是李四川，對其選情仍然非常有信心。