蔣萬安拋松機遷移　白委原則支持但別喊口號

民眾黨委員許忠信。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨團幹事長洪毓祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月13日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉進入熱戰，中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日拋出松山機場遷移議題。台灣民眾黨“立法院”黨團幹事長洪毓祥13日表示，大方向、大原則支持。不過，民眾黨籍“立委”許忠信則批評，遷建機場是要長期規劃，不是政治選舉時拿出來喊口號。



台“交通部次長”陳彥伯日前曾表達，目前桃園機場第三航廈、第三跑道興建進行的規劃中，並未將蔣萬安所提出的松機遷建議題納入規劃。松山機場是具有重要的空運服務功能，現在有羽田、首爾、上海等兼具國際與兩岸的航線，也是很重要的離島、東部航線樞紐，也有相關緊急救援功能。



遷建松山機場為歷屆台北市長選舉的熱門話題，不論藍綠都曾提出主張，民進黨從陳水扁、李應元、謝長廷、姚文智選台北市長，都曾主張遷建松山機場。



台灣民眾黨“立法院”黨團13日上午召開“賴政府”公然詐騙 軍警權益跳票”記者會，民眾黨團總召陳清龍、副總召陳昭姿、幹事長洪毓祥、“立委”許忠信、劉書彬、王安祥、蔡春綢出席。



洪毓祥表示，松山機場遷建大方向、大原則我們當然支持，但要實施成功，必須考慮諸多因素，這是重大政策，優缺點一定都有。最大的好處是有一大片空地可以作為無論是AI金融科技，甚至是住宅公園等重大建設規劃，也對貫穿台北市東西南北交通，舒緩交通瓶頸有很大的幫助，尤其是從北士科、內湖到南港，串聯成台北市的科技廊道。因此從正向角度來看，是很大的好處。



洪毓祥說，尤其周遭鄰里都市更新、社宅興建，全面地翻動再加上限高管制的移除，相信會給台北市帶來很不一樣的地貌風景。



洪毓祥指出，當然從短期來看，也必須考慮到軍用機場的遷移、離島居民的就醫、緊急防災體系，讓這些可以維持適度運作，因此也不是只有靠台北市政府就能獨立完成，這牽涉到“交通部”、“內政部”、“國防部”等單位，我們希望中央與地方可以好好規劃。這是民進黨長年來推動的大方向，看起來是正確的，但還是需要做一點規劃才能有更美好的結果。



許忠信則舉例說，日據時期把松山機場第二跑道設計在當今民生社區的筆直道路，當初是要飛往東京，直到國民政府來以後，飛往東京的需求減少，因此國民黨政府把第二跑道改為民生社區。機場遷建問題是要長期規劃的，不是政治選舉的時候拿出來喊口號。