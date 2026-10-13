藍議員檢驗沈伯洋政見　批華而不實的空包彈

左起，國民黨台北市議員柳采葳、游淑慧、鍾沛君，13日召開“5大秘寶？沈伯洋的五大政見“攏係空”記者會”。（中評社 莊亦軒攝） 台北市藍議員鍾沛君。（中評社 莊亦軒攝） 台北市藍議員柳采葳。（中評社 莊亦軒攝） 台北市藍議員游淑慧。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月13日電（記者 莊亦軒）中國國民黨台北市議員游淑慧、柳采葳、鍾沛君13日共同召開記者會，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋提出的政見逐條檢視。三位藍營議員指出沈伯洋標榜的政策根本是華而不實的“空包彈”，缺乏財政可行性與執行配套，名為“大秘寶”政見實則全盤皆空，企圖以口號欺騙台北市民。



民進黨台北市長參選人沈伯洋11日晚間在台北市大同區保安宮前廣場舉行“市民開講”，正式公布針對中山、大同區量身打造的“大秘寶”政見提出，要有“夜市長”機制，來解決夜間商圈與居民間的權益。要蓋“圓山超級市民運動中心”。“老宅延壽行動服務團”，整合中央與地方資源，積極協助老舊房屋改善居住安全。



中國國民黨台北市議員游淑慧、柳采葳、鍾沛君，13日上午在國民黨台北市議會黨團辦公室召開“5大秘寶？沈伯洋的五大政見“攏係空”記者會”。



游淑慧表示，沈伯洋提出的政見很多都照搬國外經驗，卻沒有考量到台灣民情。例如夜市長究竟是找一個夜經濟的產業代表出來，還是要管理夜秩序的治安、噪音、垃圾，前者是類似台北1999的協調窗口、後者是須具備行政管理權卻又沒有合法授權的行政職。根據Numbeo 2026年安全指數，台北的安全指數比沈伯洋口中有夜市長的阿姆斯特丹高，夜間秩序台北高於阿姆斯特丹，為什麼台北要仿照安全感、安全指數都不如台北的阿姆斯特丹。



針對沈伯洋提的“老宅有人修”，游淑慧指出，這跟台北現有的老宅延壽計劃有何差異？他只提出台北要加碼，但台北是台灣補助最高的縣市。沈伯洋嫌台北的都更緩慢，“都更條例”、“危老條例”目前都躺在“立法院”，大家可以去查沈伯洋身為“立委”是否有對這兩案提出過意見。蔣萬安有4年的政績可供大家檢視，沈伯洋沒有跟台北相關的東西可供檢視。



沈伯洋說花博商圈與周邊居民有摩擦，鍾沛君表示，這種說法就在汙名化花博商圈，距離花博的酒吧、餐廳最近的住宅有多遠他都搞不清楚。另外又提出要在圓山建立超級運動中心，請問基地在哪裡、期程怎麼規劃、經費在哪裡，是否以為加上“超級”就很棒？



大同中山區的赤峰街因為人流密集導致租金飆漲，引發店家出走潮。鍾沛君指出，沈伯洋的解方是完善自行車網，顯示他不但對市政不熟悉，而且生活經驗蒼白。



柳采葳針對自身中山大同選區提出，夜市長無法解決夜經濟多樣態的產業型態。只是把別的國家的東西照搬到台灣，缺乏對台灣實際情況的了解。沈伯洋的跨區自行車網絡也堪稱空想，現在台北現有的自行車道已經具備串聯條件，要再創立自行車道的空間要壓縮人行道還是塗銷停車格。