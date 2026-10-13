李四川民調輸兩位數　柯志恩諷：那我輸40%

國民黨高雄市長參選人柯志恩13日上午受訪。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨高雄市長參選人柯志恩16日晚上在岡山舉辦第二場大型造勢。（圖：國民黨高雄市黨部提供） 國民黨高雄市黨部外觀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月13日電（記者 蔣繼平）高雄市長選戰由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆。針對最後40多天的選戰節奏，國民黨高雄市長參選人柯志恩13日上午受訪表示，雙方陣營都同意辯論，她盼“不一定早或晚，但我們都隨時接受”。柯志恩本周五晚上也將在岡山舉辦第二場大型造勢。



另外，民調專家戴立安13日公布民進黨新北市長參選人蘇巧慧以43.1%支持度，領先國民黨新北市長參選人李四川30%的最新民調。柯志恩則語帶反諷地說，如果連川伯（李四川）都會輸13個百分點，兩位數的話，之後做出柯志恩的民調，她可能會輸40%吧。



柯志恩強調，民調永遠是參考值，在地方上走，選民的溫度是最清楚的感受。有不同的民調出來，每次看都要觀察樣本數、政黨支持度，但是國民黨加民眾黨的樣本數，每次都輸民進黨一大半以上。新北都這樣了，那下次風可能吹到高雄來。



有關柯志恩、賴瑞隆雙方均同意參加電視辯論會同台交鋒市政願景，柯志恩表示，希望透過辯論對市政未來方向好好做釐清，她的辯論小組一定會與電視台、對方做溝通，設定一個大家同意時間，“不一定早或晚，我們都隨時接受”。



此外，有關“洋流”讓選情聚焦台北，其他五都被邊緣化了，柯志恩最後要如何拉抬聲量？柯志恩認為除了透過辯論，還有持續掃街拜票來爭取支持。柯志恩16日晚上也將在岡山舉辦第二場大造勢，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜將到場站台。



有關賴瑞隆的余姓幼教後援會長涉入多起幼兒園兒虐爭議引發關注。對此，柯志恩也再度痛批，賴瑞隆遇事只會切割、問A答B、講兒虐零容忍的空話，並質疑賴在兒虐風暴當下仍大談造勢宣傳，根本是把孩子權益放風吹，這樣只會讓市民對賴更加零容忍。