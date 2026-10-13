靠爸特權？藍揭桃園綠軍黃世杰用公有地造勢

國民黨團召開“送蛋賄選還不夠，又爆新案！黃世杰靠爸特權大揭露，賴政府竟成黃家輔選隊？”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月13日電（記者 張嘉文）民進黨桃園市長參選人黃世杰繼日前遭質疑利用農田水利署活動贈送雞蛋禮盒後，中國國民黨“立法院”黨團今天再揭露，黃於10月3日舉辦競選總部成立大會，竟使用台“農業部”農田水利署管理的土地，質疑他靠著擔任農田水利發展基金會董事長的父親黃金德，取得公家資源協助選舉。



國民黨團痛批，難道公家地變成黃家的私人後花園？要求“農業部”立即公布相關租借文件，釐清是否涉及特權及公器私用。



國民黨團今天上午召開“送蛋賄選還不夠，又爆新案！黃世杰靠爸特權大揭露，‘賴政府’竟成黃家輔選隊？”記者會，由黨團書記長許宇甄、國民黨籍“立委”王鴻薇及桃園市議員凌濤共同出席。



許宇甄指出，黃世杰10月3日在桃園中壢舉辦造勢活動，賴清德及“行政院長”卓榮泰都親自到場站台，但國民黨團查閱地籍資料發現，活動場地位於中壢區中運段145地號，屬於農田水利署管理的土地，質疑農水署土地是全台民眾的資產，並非執政黨候選人的私人後花園。如果一般民間團體借不到，憑什麼民進黨人可以借？



許宇甄強調，國民黨團正式要求“農業部”公布10月3日活動的完整申請書、農水署核准公文、內部簽呈、租借契約、租金及保證金收據，以及近五年農水署土地出借政治活動的相關紀錄，釐清是否依法核准，還是先使用再補辦手續。



凌濤則表示，根據土地資料，這塊地面積約1655坪，屬於農水署轄管的農田水利事業作業基金不動產，依相關規定，非事業用不動產出租原則上應公開招租，但目前查不到該地公開標租的紀錄，黃世杰究竟以什麼名義取得使用權？若是依年租金未達新台幣15萬元的例外規定出租，換算每月租金僅1.25萬元，1655坪土地竟可能以如此低廉的價格使用，如何向一般民眾交代？



王鴻薇批評，黃世杰過去擔任“法務部次長”期間，就曾參加桃園地方學校校慶、農會活動等，質疑這些活動與“法務部”業務有何關係?如今又接連爆出農水署資源使用爭議，“行政院”及檢調不能因為黃世杰曾任“法務部次長”，就不聞不問。