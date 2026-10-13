基隆黃阿瑪活動公私不分？藍促童子瑋說清楚

左起，謝國樑競辦發言人謝若彤，基隆市議員候選人林祐德，國民黨發言人柳采葳。（照：國民黨提供） 中評社台北10月13日電／中國國民黨基隆市議員參選人林祐德、基隆市長參選人謝國樑競辦發言人謝若彤、國民黨發言人柳采葳今天上午召開記者會，質疑基隆市“黃阿瑪”水上裝置藝術活動性質不明，究竟是市議會主辦？還是民間單位辦理？議長童子瑋身兼市長參選人，應該清楚區分公共職權與個人活動界線，不能假公濟私、公私不分。



柳采葳表示，這場黃阿瑪裝置藝術活動性質不明，究竟是基隆市議會正式辦理的公務活動，還是民間單位主辦的活動？如果是議會公務，相關的行政程序在哪裡？如果是民間活動，為什麼要以基隆市議會的名義對外申請？



謝若彤則是拿出黃阿瑪活動的“會勘簽到表”，文件上清楚寫著，單位是“基隆市議會”，職稱是“委外單位”，而姓名就是“游本明”。謝若彤質疑，游本明是童子瑋競選辦公室的發言人，但卻以基隆市議會委外單位的身分，出現在簽到表上。請童子瑋回答，“游本明到底是代表你的競選辦公室，還是代表基隆市議會？”



謝若彤指出，如果游本明是接受議會委託，請問委外契約在哪裡？是由誰委託、誰核准？工作內容又是什麼？如果沒有正式委託，為什麼可以在簽到表上，以基隆市議會的名義出席？更重要的是，競選辦公室與市議會是兩個完全不同的組織，相關人員參與議會事務，究竟依據什麼授權程序？



林祐德也質疑，這場活動涉及相關商品義賣，義賣由誰主辦？款項由誰收取？如果活動以議會名義申請，那麼義賣收入是否歸議會？如果議會沒有參與收支，那麼議會與實際主辦、收款單位之間，又是什麼關係？必須釐清議會究竟只提供行政協助，還是實際參與活動的支出與收入管理？



林祐德要求基隆市議會公開活動申請文件、經費來源及義賣收支資料，清楚交代誰申請、誰出錢、誰收錢。畢竟公共機關的名義與資源如何使用，應該有完整紀錄，也應該接受市民檢驗。