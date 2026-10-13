34萬票流向誰？黃珊珊：中間選民決定勝負

黃珊珊指出，決定選舉勝負的永遠是保有獨立判斷、不被藍綠政黨綁架的“中間選民”。（黃珊珊臉書） 中評社台北10月13日電／2022年台北市長選舉，台灣民眾黨支持的無黨籍候選人黃珊珊獲得34萬票，這次會流向誰？黃珊珊13日在臉書發文表示，“那34萬票不是黃珊珊的票，而是34萬位有獨立判斷能力的市民”。中國國民黨籍台北市長蔣萬安和民進黨台北市長參選人沈伯洋真正該想的，不是四年前的黃珊珊34萬票會去哪裡？而是“你能不能給中間選民一個支持你的理由”。



《TVBS》日前公布台北市長最新民調，台北市長蔣萬安支持度49%，民進黨參選人沈伯洋為41%。若對比5月下旬民調，雙方差距已從28個百分點，拉近到8個百分點。其中值得關注的是，上回台北市長投給黃珊珊的人有53%轉投沈伯洋，衹有39%支持蔣萬安，引起不少人質疑小草也倒戈了？



黃珊珊臉書全文如下：



真正的第三勢力，是有選擇權的人民。理性的中間選民，決定台灣未來。



“那34萬票不是黃珊珊的票，而是34萬位有獨立判斷能力的市民。真正的第三勢力，不是哪一個政黨，而是永遠保有選擇權的人民。候選人不要再計算這些票屬於誰，應該回答自己能為台北做什麼。做得好，人民讓你繼續做；做不好，人民就把你換掉”。一句話總結：媒體在計算黃珊珊的34萬票，但是大家應該重新看見的，是台北市不願被藍綠綁住的中間選民。



很多人在討論台北市長選舉。有人分析蔣萬安和沈伯洋的差距，也有人把我2022年參選台北市長得到的34萬多票拿出來算，猜這些票下一次會流向誰。看到這些分析，我想先講清楚：那34萬票，每一張票都有自己的主人。它屬於當時願意走進投票所、自己做出決定的台北市民。



2022年，我以無黨籍參選，得到34萬2141票，得票率25.14%。這些人投給我的理由各不相同。有人看重市政經驗，有人認同超越藍綠的主張；有人不信任國民黨，也有人對民進黨失望；也有人把三位候選人都看過一遍，投給了自己的選擇。



投票的理由不一樣，但有一個共同點很清楚。在一場藍綠都全力動員的選舉裡，這些市民沒有照政黨的安排投票，而是選了一個背後沒有大黨組織的候選人。這34萬人決定下一次要投給誰。同樣的道理，很難被定義或計算。如果把這34萬票當成一整塊，以為可以從這裡搬到那裡，或分一部分給誰，至少忽略了三件事。