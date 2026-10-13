戴立安：蘇巧慧領先李四川　洋流外溢變海嘯

民調專家戴立安。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月13日電（記者 邱筠媜）台北市信民協會13日發布新北市長最新民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以43.1%支持度，領先國民黨新北市長參選人李四川的30.0%。民調專家戴立安表示，受到民進黨台北市長參選人沈伯洋“洋流”外溢效應衝擊，本次民調結果從之前麻花捲般難分軒輊變成剪刀口狀，他直呼“洋流已變成海嘯”。



台北市信民協會13日於台大校友會館舉行新北市長民調發表會，民調專家戴立安、信民兩岸研究協會理事長黃清龍出席。



民調結果顯示，蘇巧慧支持度43.1%、李四川支持度30.0%，1.5%會投給無黨籍蘇輝湟，表示不投票或投廢票的有9.5%，未明確回答有15.8%。蘇巧慧的支持度比8月下旬增加7.9個百分點，李四川的支持度比8月下旬減少4.7個百分點。



戴立安表示，今年3月至8月的調查可見，新北市長參選人李四川與蘇巧慧支持度如麻花捲般難分軒輊，本次民調是在9月“洋流”效應後首次調查，民調結果呈現剪刀口狀，如金屬材料的拉伸試驗從頸縮到斷裂（necking and fracture）過程與現象，研判主要是受到“洋流”外溢效應衝擊，首要受到衝擊的是台北、新北、基隆，次要受到衝擊的是都會區，例如台中等地，他形容“洋流已變成海嘯”。



戴立安指出，35.9%新北民眾認為李四川適合擔任新北市長，比8月下旬減少4.7個百分點，33.5%認為不適合，比8月下旬增加6.5個百分點。對照8月調查可見，民眾黨支持者與中立民眾，認為李四川適合擔任新北市長的已減少7至10個百分點，而認為不適合的則增加7至9個百分點。



戴立安說，48.6%新北市民眾認為蘇巧慧適合擔任市長，比8月下旬增加4.8個百分點，22.3%認為不適合，比8月下旬減少3.1個百分點。對照8月調查可見，民眾黨支持者目前認為蘇巧慧適合擔任新北市長的增加14.2個百分點，認為不適合的也增加4.6個百分點，中立民眾對蘇巧慧適合度評價則幾乎不變。



戴立安強調，本次民調結果顯示，蘇巧慧幾乎完全囊括潛在支持者，而國民黨現任市長侯友宜雖然有超過7成的施政滿意度，但國民黨表現與形象難以被民眾期待，對照9月下旬“台灣民心調查”，新北市民眾24.8%對國民黨有好感、51.8%反感，因此無法對李四川提供助力，加上“洋流”外溢效應持續衝擊，更是對李四川的選情雪上加霜。



本次民調成功完訪1073人(住宅電話750人、行動電話323人)，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。