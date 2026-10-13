王鴻薇諷沈伯洋變假面羊　為選舉大改人設

藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前在雙十大會上，重批“賴政府”施政，引發藍綠政治攻防，但民進黨台北市長參選人、“立委”沈伯洋卻稱讚韓國瑜幽默、講話一針見血。國民黨“立委”王鴻薇今天對此嘲諷，沈伯洋為了選舉，人設出現很大的改變，簡直就像前“立委”郭正亮所說的“假面羊”，正在演一場假面人生。



王鴻薇更質疑，沈伯洋現在不斷改變形象，“變變變，是不是為了騙騙騙？”就是為了騙台北市民的選票？



沈伯洋昨被媒體問及如何看待韓國瑜雙十大會上批評賴清德一事時表示，自己一直覺得韓國瑜是很幽默的人，而且講話一針見血，與過去常批評韓國瑜的立場大相逕庭。



王鴻薇今天在“立法院”受訪時對此反問，“沈伯洋還是原來的沈伯洋嗎？”他可能連自己都要問，“我是誰？我在哪裡？我還是原來的我嗎？”



王鴻薇表示，沈伯洋為了選舉，顯然對自己的人設做了很大的調整，某種程度就像郭正亮所形容的“假面羊”，現在的沈伯洋彷彿正在演一場假面人生。包括沈伯洋過去對於毒品合法化、廢死，甚至制憲及“中華民國”等議題，都曾有引發爭議的言論。但現在這些話卻完全不敢再講，這就是為了選舉而刻意改變形象，這種不斷變來變去的做法，是否只是為了騙取選票？



至於沈伯洋稱讚韓國瑜的說法，王鴻薇表示，既然如此沈伯洋認為一針見血，那應該去向賴清德說一說，而府方先前對韓國瑜雙十演說提出嚴厲批評，是不是代表沈也不認同府的說法呢？沈伯洋應該把自己的立場說清楚。