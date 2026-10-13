何欣純下戰帖　喊話江啟臣辯論對決

何欣純亮出辯論同意書，邀江啟臣直球對決。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月13日電（記者 方敬為）民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，她接到媒體邀請參加台中市長候選人電視辯論會，她已簽署同意辯論書，期待對手、中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣也能儘速同意，透過公開對話把市政願景說清楚，負責任的接受全體市民鄉親檢驗，讓市民更加瞭解候選人的想法跟願景。



何欣純13日與民進黨台中市議會團總召周永鴻、市議員林德宇及陳淑華，共同召開“向市民報告，迎向新台中”記者會，宣布已簽署同意參加5家媒體共同邀請的3場台中市長電視辯論會。



何欣純表示，這次收到的3場辯論邀約，包括單一媒體主辦及媒體共同舉辦，無論形式如何規劃、有沒有交叉詰問，她都尊重且歡迎，對辯論議題更沒有任何設限。



何欣純透露，早在今年9月初辦理市長選舉登記時，她就在公辦電視政見發表會意願調查表勾選“同意以辯論方式辦理”，把握每個機會向市民說明政策與城市藍圖，就是她負責任且做足準備的態度。



何欣純強調，她已提出市政藍圖與眾多政策政見，希望透過電視辯論完整呈現，讓市民看見她對台中未來的準備，她並向江啟臣喊話，希望對手也同意辯論，讓市民看到高水準、講理念、談政策的君子之爭。