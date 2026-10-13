韓國瑜贈匾莫忘世上苦人多　挺慈愛會行善

韓國瑜（左四）、張嘉郡（左三）、丁學忠（左二）等人贈匾揭牌。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月13日電（記者 李京昇）雲林縣夜市慈愛會成立於2010年，由夜市攤商集結愛心，長年協助無力負擔喪葬費用的弱勢家庭，也辦理獎勵學金，至今累積捐款逾新台幣3億8400萬元。中國國民黨“立法院長”韓國瑜13日與國民黨雲林縣長參選人、“立委”張嘉郡等人，共同贈送“莫忘世上苦人多”匾額，感謝慈愛會多年投入公益。



雲林縣夜市慈愛會，是一個由雲林在地夜市攤販發起的民間慈善團體，創辦於2010年9月9日，由創辦人陳鴻榮（人稱眼鏡大哥）與數名攤販共同草創，並於2018年正式取得立案登記。該會的核心宗旨是集資善款協助低收入戶及經濟困苦的家庭辦理身後事、提供喪葬補助，還有辦理雲林縣學子獎學金，該會創辦以來協助辦理安葬事宜6560件、受惠獎學金學生共641人，總捐款金額達新台幣3億8400萬元。



韓國瑜今天早上11點偕同張嘉郡、“立委”丁學忠、雲林縣副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘等人，短暫安排僅半小時行程，前往雲林縣夜市慈愛會致贈“莫忘世上苦人多”匾額。



韓國瑜致詞時表示，雲林不一定是全台最富有的縣市，但他認為雲林可以是“全台灣最有愛的縣市”，他自己在雲林居住30年，從西螺搬到斗六，笑稱自己從“有頭髮住到現在已經沒頭髮”，深刻感受到雲林人的熱情，即使政治立場不同，他遇到任何鄉親，大家總是笑咪咪熱情打招呼，仍能保持友善、互相照顧，這份人情味非常重要。



韓國瑜指出，雲林有不少家庭生活並不寬裕，除了中低收入戶，還有身心障礙者及許多年輕人為工作離開家鄉，雲林縣有65萬人口，但雲林人在台灣其他縣市還有海外加起來約有200萬人，在台北市可能約有30萬雲林子弟，新北市則多達快100萬人，其他台南、高雄甚至花蓮都能遇到雲林子弟。



他說，在海外馬來西亞台商會長、印尼台商會長是雲林人、柬埔寨台商會長、越南台商會長也都是雲林人，雲林人遍布各地，大家都知道中國大陸的僑鄉是廣東、福建，所以台灣的僑鄉可說是雲林縣，但雲林家鄉沒有養分，沒辦法培養下一代工作賺錢的機會，所以張麗善縣長與張嘉郡一直引進外資，到雲林縣投資，但地方除了發展產業，也需要照顧弱勢。