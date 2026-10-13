白營指軍警加薪跳票　轟賴清德、卓榮泰詐騙

民眾黨“立法院”黨團13日召開記者會，左起許忠信、王安祥、洪毓祥、陳清龍、陳昭姿、劉書彬、蔡春綢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月13日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍13日猛轟，“行政院”4月於“立院”黨團協商時承諾半年內，提出院版“軍人待遇條例”及“警察人員人事條例”相關修正案，如今卻未見修正案，持續擺爛！民進黨從上到下，從賴清德到卓榮泰，就是“詐騙國家隊”！



台灣民眾黨“立法院”黨團13日上午召開“賴政府”公然詐騙 軍警權益跳票”記者會，民眾黨團總召陳清龍、副總召陳昭姿、幹事長洪毓祥、“立委”許忠信、劉書彬、王安祥、蔡春綢出席。



陳清龍在記者會上播出卓榮泰4月21日赴“立法院”備詢的片段，當時卓表達會在半年內將軍人加薪跟警察人事條例“行政院”版修正案送到“立法院”，連續三次誇下海口“當然”、“毫無疑問”。他說，4月15日朝野協商時，“行政院秘書長”張惇涵也致電親口承諾半年內一定做到提出法律修正案，最後才簽出協商結論。“行政院”說過什麼都忘了，沒誠信的卓榮泰還要繼續賴在官位上嗎？



陳清龍批評，“行政院”9月24日才函送一份“政府對強化軍公教保障之具體作為”書面報告，企圖用書面報告把法律修正案蒙混過關、魚目混珠，是把“立法委員”、韓國瑜院長當三歲小孩在騙？言而無信、漠視軍警消退休權益！