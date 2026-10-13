力抗洋流　藍小將聯名蔣萬安文宣深入鄰里

國民黨台北市議員參選人李明璇展示她和台北市長蔣萬安的聯名文宣品。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月13日電（記者 莊亦軒）面對民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起的“洋流”。中國國民黨籍台北市議員詹為元、柳采葳與議員參選人李明璇、林揚庭、陳冠安13日共同召開記者會宣布，將發放議員參選人與國民黨籍台北市長蔣萬安的聯名文宣小物。陳冠安表示，面對綠營洋流攻勢，藍營議員將以團體戰策略全面出擊，各自扮演市長分身深入鄰里，全力拉抬藍營選情熱度。



柳采葳拿著印有蔣萬安頭像的文宣品說，像這樣的聯名文宣在基層熱度非常高，如果有聯名文宣，大家都會比較傾向拿聯名的文宣。



中國國民黨台北市議員詹為元、柳采葳，議員參選人林揚庭、陳冠安、李明璇，13日上午在台北市議會一樓召開“力抗洋流！國民黨青年世代誓打團體戰！”記者會，會中宣布藍營青年世代團結力抗洋流，共同宣布，將各自在選區、在街頭發放與國民黨台北市長蔣萬安的聯名文宣，當萬安市長的分身、凝聚藍營氣勢。



由於2026地方選舉尚未到達“中選會”法定的參選人請假時間，詹為元指出，白天蔣萬安市長沒有拜票選舉的行程，所以每一個藍營市議員參選人都是市長的分身。



在松山信義區初選中出線的正妹參選人李明璇補充，近期在網路上有許多攻防，看到有人留言說蔣萬安是不是聲勢沒有洋流好，都沒有議員要跟他擺在一起。今天藍營青年世代站在一起像大家展示，已經用行動力挺蔣萬安市長。



記者會尾聲，五位藍營青年喊出“台北隊 加油”口號提振士氣，李明璇也特地向媒體展示她和蔣萬安聯名的布條。