專責飛官制度　顧立雄：減少飛行員中年轉業

顧立雄。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月13日電／為留住中上校資深飛行員，台“國防部”提出專責飛官制度，引發外界討論。台“國防部長”顧立雄今天表示，飛行軍官熱愛飛行，對飛行任務也有榮譽感，透過專責飛行軍官制度，讓飛行軍官可服役到58歲，維持空勤加給，可比擬民航待遇，有信心能減少資深成熟飛行員中年轉業的問題。



“行政院長”卓榮泰上午率領“行政院”各“部會”首長赴“立法院”進行施政報告並備質詢，顧立雄於會前受訪時作上述表示。



“國防部”完成“空軍專責飛行軍官運用作法”並於9月4日呈報“行政院”審議，採專案增編員額及延長服役方式，留用服役滿14年以上具備高資格，經驗豐富且成熟中、上校飛行軍官，保留原階級依意願延役至58歲，且不受中校服役年限26年、上校30年限制。



對於“國防部”提出的做法，媒體詢問有些人會質疑，不一定能執行比較繁重的飛行勤務。



顧立雄表示，“國防部”飛行人員每年都要接受空勤體檢，並定期實施航空生理復訓，以及體能、G力的復訓。如果沒有辦法通過復訓，就無法繼續於第一線擔任飛行任務。就體能的部分，標準是相當嚴格，這應該是沒有問題的。



顧立雄說，“國防”部分析結果認為，現在問題是中校階，因為48歲是最大服役年限，48歲之後就要面臨收入問題，如果沒有轉入民航，或者是沒有晉升，就要退伍。因此“國防部”針對中校48歲及上校最大服役年限30年，透過專責飛行軍官制度，讓這些飛行軍官可以服役到58歲。



顧立雄指出，面臨民航業界的競爭，若飛行軍官在體能可以維持情況，讓這些飛行軍官可以繼續服役到58歲，相信競爭優勢就會呈現。因為飛行軍官對於飛行有熱愛，對於從事飛行任務也具有相當的榮譽感，若能維持空勤加給，可比擬民航待遇，“我覺得我們有信心”，可以減少中校、上校資深成熟飛行員，面臨中年必須轉業的問題。