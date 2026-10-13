白營美女參選人質疑黃世杰靠爸借地辦造勢

桃園市議員參選人徐千晴。（中評社 鄭羿菲攝） 民進黨籍桃園市長候選人黃世杰3日在農田水利署的公有地舉辦桃園競選總部成立大會，白營痛批黃世杰拿公家資源造勢。（照：民眾黨團提供） 民眾黨召開記者會，左起桃園市議員參選人徐千晴、黨團幹事長洪毓祥及桃園市議員參選人周曉芸。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月13日電（記者 鄭羿菲）2026選戰加溫，台灣民眾黨桃園市議員參選人、美女刺客徐千晴、周曉芸13日緊咬民進黨籍桃園市長候選人黃世杰拿公家資源造勢。民眾黨團幹事長洪毓祥痛批，黃世杰父親黃金德曾任桃園農田水利會總幹事卻違反規定，動用“農業部”農田水利署的公有地辦幫兒子舉辦造勢大會，難道民進黨執政下，“行政中立法”也“違憲”被廢除了嗎？



徐千晴指出，黃世杰的父親黃金德在農田水利會擔任總幹事多年，如今又擔任農田水利研究發展基金會董事長，其中是否存在裙帶關係與行政資源的利益輸送？



台灣民眾黨“立法院”黨團13日召開“行政中立擺一邊 護航世杰放中間”記者會，民眾黨團幹事長洪毓祥、桃園市議員參選人周曉芸、徐千晴出席。中國國民黨“立法院”黨團今天也召開相關記者會。



徐千晴表示，黃世杰日前遭踢爆並有影片佐證出席農田水利署相關活動的餐會時，不僅有官員公然幫忙喊“凍蒜”，聚餐結束後甚至還發送新台幣300元的雞蛋禮盒，難道只要有民進黨正，就能把公家活動公然包裝成競選造勢，嚴重行政不中立？她質疑，“法務部”是否因為黃世杰曾任“法務部次長”就選擇輕輕放下、大小眼？這樣的行為算不算賄選？



洪毓祥批評，黃世杰10月3日舉辦桃園競選總部成立大會，賴清德、“行政院長”卓榮泰都到場力挺，當時使用的場地卻是農水署石門管理處的公有地，而該地年租金依法高達新台幣1200萬元以上，應採“公開標租”，黃世杰是不是透過“父親是黃金德曾任桃園農田水利會總幹事，現任農田水利研究發展基金會董事長”的關係，涉及未經公開標租私相授受、涉嫌圖利罪？

