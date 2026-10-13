合體蔣萬安抗洋流　黃國昌揭沈伯洋人設破功

民眾黨主席黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 民眾黨基隆市議員參選人黃申棟13日在基隆市信義區舉行競選總部成立大會。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席黃國昌將於15日晚間8點，與中國國民黨籍台北市長蔣萬安合體直播，藍白聯手對抗民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起的“洋流”。黃國昌13日表示，希望當天直播氣氛輕鬆，不必過於嚴肅，能與昔日“立法院”同事蔣萬安好好聊聊；至於沈伯洋方面，黃國昌則批，沈過去在議場內曾對他大聲咆哮、謾罵，如今卻塑造出另一種人設。若回應過去的言行，恐怕會讓現在的人設破功。



民眾黨基隆市議員參選人黃申棟13日在基隆市信義區舉行競選總部成立大會，與會的有民眾黨主席黃國昌、國民黨籍基隆市長謝國樑、民眾黨籍基隆市副市長兼民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳、藍委兼國民黨基隆市黨部主委林沛祥、民眾黨“立委”邱慧洳、民眾黨籍新北市議員陳世軒、民眾黨基隆市議員參選人李文耀、林廷翰 、呂承祐、國民黨基隆市議員參選人林祐德等。



黃國昌13日在基隆受訪，針對15日晚間將與蔣萬安合體直播，他表示，沒有什麼需要特別準備的，希望當天不要太嚴肅，歡迎有興趣的網友一起上線觀看，也期待有比較長的時間，能與蔣萬安深入交流。他與蔣萬安過去是“立法院”同事，2人都是2016年進入“立法院”，蔣萬安任內曾針對一些法案修正付出努力，因此希望透過直播好好聊聊。



媒體問，沈伯洋近期網路流量高，是否代表“洋流”聲勢崛起？黃國昌先前在專訪中批評沈伯洋經常大呼小叫，沈則回應不知道該如何回答，對此有何看法？

